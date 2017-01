Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 44 anys i veí de Sant Cugat del Vallès com a presumpte autor de cinc delictes d’abusos sexuals. El detingut, que treballava com a fisioterapeuta, va abusar sexualment de cinc pacients, una de les quals va ser víctima d’un abús sexual amb penetració, fets a la seva consulta de Barcelona i aprofitant-se de la confiança que aquestes van dipositar en ell. L’home és especialista en l’abordatge osteopàtic en el prepart i postpart.En tots els casos, les dones acudien a la consulta amb dolències a l’esquena i l’home els feia un tractament intracavitari sense consentiment ni previ avís. Tampoc adoptava mesures higièniques com poden ser la utilització de guants i gel lubricant ni preguntava per l’historial mèdic ni en cap cas va fer firmar cap document on la pacient autoritzava al professional a fer aquest tipus de tractaments.Al llarg de la investigació i arran de les denúncies de les cinc dones, els investigadors es van posar en contacte amb experts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per assegurar-se que el tractament que estava fent el detingut i que les dones van denunciar era correcte o no. Fruit d’aquestes entrevistes es va arribar a la conclusió que el tractament que emprava no es corresponia amb cap tècnica coneguda, ja que el detingut, aprofitant-se de la confiança que li tenien les seves pacients, feia moviments circulars als genitals i als pits per tractar dolors d’esquena.El detingut treballava en un despatx llogat d’un centre on passen consultes mèdiques i quan els responsables van tenir coneixement que hi havia algunes pacients que l’havien denunciat, es va decidir rescindir el contracte de lloguer. Tot i això, l’home va continuar en altres espais, a casa seva i fins i tot en alguna ocasió va desplaçar-se fins al domicili de la pacient.Els mossos el van detenir el dia 11 de gener i després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar llibertat amb càrrecs amb la prohibició d’apropar-se als centres mèdics on treballava. També ha instat al Col·legi de Fisioterapeutes perquè iniciïn un procés per a la seva inhabilitació. Els investigadors no descarten que pugui haver-hi més víctimes.

