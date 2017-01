N'estic fins al capdamunt de la demagògia d'aquests sindicats. En primer lloc un deu per la Sanitat Pública. El darrer any a la família hem tingut dues intervencions quirúrgiques i una urgència greu infantil. Un deu. Magnífic el tracte, l'atenció i els resultats. Ara, si hi ha retallades cal anar a Madrid a exigir-les. Si són tan valents aquests sindicalistes de tres al quarto que vagin a Madrid, es plantin al Ministerio i no marxcin fins que ens retornin el que ens roben. O és que no recorden el "Les hemos destrozado la sanidad pública" del Fernandes Dias i el cràpula de l'Alfonso?

D'una altra banda cal d'una vegada per totes exigir a la gent que no ho necessita que no vagi a col·lapsar el servei d'urgències. Aneu-hi qualsevol dia i veureu com la gent (sobretot els provinents de països que tenen una m...de sanitat) que hi porten els familiars per un simple constipat. Ja s'ha denunciat que dos de cada tres que van a Urgències no caldria que hi anessin.

A part que els que més protesten són els que mai han cotitzat o bé han cotitzat una misèria i exigeixen com si tinguessin dret a ser hostatjats al Ritz. Senyors sindicalistes aneu en compte perquè la població se us girarà d'esquena. Exigiu a Madrid d'una p...vegada!