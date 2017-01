Quiero disculparme sobre la forma en la que me expresé ayer. Si hay algún burro ese soy yo por explicarme mal.¡Poque yo tributo en España! — Alex criville (@criville_alex) 14 de gener de 2017

El pilot Àlex Crivillé ha demanat disculpes per haver defensat que els esportistes d'elit espanyols tributin fora de l'Estat per una fiscalitat suposadament massa elevada. Crivillé havia assegurat en una entrevista al programa El Suplement , que l'elevada fiscalitat empeny els esportistes a marxar a viure en altres països com Andorra, Suïssa o Mònaco. "Has de mirar per tu (...), qui no ho fas és burro!", deia el de Seva.Aquest mateix dissabte, però, el pilot s'ha retractat amb una piulada al seu perfil de Twitter : "Vull disculpar-me sobre la forma amb què em vaig expressar ahir. Si hi ha algun burro sóc jo per explicar-me malament. Perquè jo tributo a Espanya!", ha apuntat.Les paraules de Crivillé van encendre el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que aquest divendres va criticar el posicionament del pilot . "Pagar impostos és contribuir a que el teu país tingui uns grans serveis públics, pensions, i a fer realitat la millora de la vida de les persones, i per tant és un deure cívic", assenyalava, destacant que es tracta d'un "deure cívic".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)