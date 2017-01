Quan arran de la dimissió de Pedro Sánchez es va crear la gestora del PSOE, el PSC, que estava immers en ple procés congressual, no va designar cap dirigent per formar-ne part. Però sí se li va reservar una plaça. El primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha anunciat al comitè federal que aquest dissabte es celebra a Ferraz que, en breu, s'incorporarà un dels seus dirigents a la gestora, una manera de gestualitzar que, poc a poc, el PSC va recuperant la normalitat en la relació amb el PSOE malgrat que no estiguin resoltes les qüestions orgàniques. Iceta no vol més repressàlies i que el PSC no sigui privat de participar en les primàries del PSOE, per això la seva estratègia és exhibir un partit disciplinat que passa pàgina al sanchisme i s'acomoda a la nova situació.El primer secretari ja tenia previst inhibir-se del debat sobre la data del congrés, fixat finalment pel 17 i 18 de juny . Tot i que els crítics exigien que fos a l'abril i han demanat explicacions sobre per què es dilata tant el procés, Iceta ha tancat files amb la proposta de la gestora i ha imporat poder "participar activament" en tot el procés congressual. De fet, s'ha adreçat al president de la gestora, Javier Fernández, amb un missatge que tant pot ser entès en clau interna com pel que fa al conflicte entre Catalunya i Espanya. El líder del PSC ha insistit que no es poden deixar al marge els sentiments d'identitat i de justícia perquè són els que garanteixen la "igualtat". "Malament podríem oferir com element de vertebració el de ciutadania si a una part se li priva del seu vot", ha sentenciat.Pel que fa al conflicte territorial, aquest cop Iceta ha carregat la major part de la responsabilitat per la manca de diàleg al Govern de la Generalitat. "No és compatible dir que es vol diàleg quan s'ha posat en marxa un compte enrere", ha lamentat. Davant d'aquesta situació, ha demanat al PSOE que estigui preparat per a una convocatòria electoral a Catalunya aquest any i que faci bandera del document de Granada com a proposta per resoldre la situació. "Us demano que treballem plegats per aconseguir-ho", ha dit davant dels membres del màxim òrgan del partit entre congressos.Tot i que el PSC ha dit per activa i per passiva que no pensa participar en cap acció del procés sobiranista, Fernández ha entonat un dur discurs insistint que és "la ciutadania" i no la "identitat" la que ha de vertebrar la política del PSOE i ha advertit els seus socis catalans que no vol "tancar aquest debat en fals". Des de la direcció provisional es busca que el PSC deixi de definir Catalunya com a nació, i és per això que el president de la gestora ha subratllat que, per a ell, la nació és un sentiment i l'Estat la "raó freda" i que, per tant, aquells que no se senten part de la nació espanyola almenys sí s'han de sentir "ciutadans de l'Estat espanyol". "Ningú haurà d'escollir entre ser un bon ciutadà o un bon espanyol", ha dit Fernández.

