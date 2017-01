Una pensió per incapacitat permanent a causa dels efectes de l'electrohipersensibilitat, al·lèrgies a les ones de connexió sense fil com el wifi. Això és el que demana una funcionària de la Generalitat al jutjat número 1 de Lleida, que aquest passat dijous ha acollit una vista per abordar aquest cas.Segons apunta El País , la dona pateix aquest problema des de l'any 2011, quan es va començar a trobar malament en el seu nou lloc de treball. A l'oficina, descriu, tenia mal de cap, sensació d'ofec, confusió mental i fatiga, uns símptomes que s'atribueixen a les ones electromagnètiques.​La dona ha presentat ara la petició d'invalidesa en base a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va reconèixer per primer cop a Espanya una incapacitat total per electrosensibilitat. Tot i això, la Seguretat Social ja va guanyar un primer judici a la dona que ara presenta la reclamació d'invalidesa.

