Punt on s'ha registrat el sinistre mortal. Foto: GoogleMaps

Un home ha mort aquesta nit de divendres al municipi de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) en sortir de la carretera la motocicleta amb què viatjava. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident es va registrar al punt quilomètric 7 de la BP-2121, i la víctima mortal és el conductor i únic ocupant del vehicle, D.A.M. de 42 anys i veí de Sant Martí Sarroca.Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.28 hores. Per causes que s’estan investigant, la motocicleta de la víctima va sortir de la via, sense veure’s-hi implicat cap altre vehicle. Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

