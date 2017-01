Javier Fernández, al comitè federal d'aquest dissabte. Foto: PSOE

La gestora del PSOE s'ha sortit amb la seva: el congrés del partit que haurà de fixar el rumb de l'etapa post-Sánchez es celebrarà el 17 i 18 de juny mentre que les primàries per triar el nou líder seran el mes de maig. Aquest dissabte el comitè federal s'ha tornat a reunir tres mesos després de la dimissió de Pedro Sánchez per fixar la data del conclave que ha de posar fi a la gestora presidida per l'asturià Javier Fernández i triar una nova direcció. Tot i que la trobada ha estat més plàcida que les dues anteriors, el partit segueix obert en canal. Els crítics han carregat contra la proposta de la gestora i han deixat ben clar que no pensen donar el seu braç a tòrcer. Tres noms segueixen estant sobre la taula per optar a la secretaria general: el de la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz; el de l'ex-lehendakari Patxi López i el del mateix Sánchez. Cap d'ells ha deixat encara clar que faci el pas.Tot i que generalment el paper del president d'una gestora és el de fer d'àrbitre de la situació, Fernández s'ha pres la llicència d'entonar un discurs inaugural del comitè federal amb una alta dosis de càrrega contra Sánchez i els dirigents crítics que li segueixen donant suport. "Ningú, actiu o persona, representa ell sol a la part bona del partit", ha etzibat en una clara al·lusió a l'ex-secretari general.Després de tornar a defensar l'abstenció que va permetre que Mariano Rajoy segueixi com a president del govern espanyol, Fernández ha demanat al partit que deixi de "mirar-se el melic" i s'arromangui per apagar "el foc" que ha reconegut que crema de portes endins de Ferraz per culpa, segons ell, d'aquells que s'han presentat com "els guardians de les essències" i han presumit de "puresa ideològica". A partir d'aquí, ha fet una crida a la unitat i ha demanat que hi hagi "respecte" entre els candidats que es presentin a les primàries. Ha demanat a tots els dirigents que contribueixin "de veritat, no de manera impostada, a guarir la ferida" que s'ha creat en la "consciència col·lectiva del partit".Si el to de Fernández amb els crítics ha estat sever, amb el PSC no ha estat precisament tou per molt que Iceta hagi tancat files amb la gestora i s'hagi desmarcat dels sanchistes. Ja fa temps que el PSOE busca que els socialistes catalans deixin de definir Catalunya com a nació i el president de la gestora ha advertit que pensen arribar fins el final per no "tancar el debat en fals".No han faltat les veus de les federacions crítiques, que han considerat que la data fixada pel congrés és "tardíssima" i que és urgent que el PSOE solucioni el seu problema de lideratge i de projecte. Els dirigents que han discrepat de la decisió presa han estat la presidenta de Balears, Francina Armengol, així com els líders del partit a Madrid, Múrcia, Galícia, Euskadi, La Rioja, Castella i Lleó i Navarra, que han defensat que el congrés s'hauria de fer abans. Amb tot, s'han donar per vençuts i han acceptat amb resignació la tria d'aquest calendari, que s'ha aprovat amb només cinc vots en contra. Només el corrent Izquierda Socialista ha presentat una proposta alternativa a la de la gestora.No deixa de ser paradoxal el canvi d'actitud del PSC. Després d'haver donat un suport incondicional a Pedro Sánchez, Iceta s'ha alineat ara amb la gestora . Ha entonat un discurs conciliador en la línia d'acomodar-se a la nova situació del PSOE, d'esquivar nous càstigs i evitar que es privi el PSC de la participació en la tria del secretari general.A hores d'ara els tres dirigents que estan en boca de tothom per optar a la secretaria general no han aclarit si materialitzaran o no candidatura. Tampoc l'andalusa Susana Díaz, de qui molts dirigents reconeixen que és ella qui mou els fils de la gestora que actua com a direcció provisional. Aquest mateix dissabte, Díaz ha apostat perquè el PSOE celebri un congrés de forma "desacomplexada" i que ho faci amb un projecte "guanyador", però no ha volgut avançar si es presentarà a les primàries. "Sempre estaré on diguin els meus companys i companyes", ha repetit de nou.Fonts coneixedores de la situació asseguren que, si Díaz no fes el pas, perdria "tota la credibilitat". Reconeixen que el seu lideratge va sortir "tocat" després de la situació que es va forçar per fer plegar Sánchez però que a la vegada és difícil que algú li pugui fer ombra. De fet, segueix sent una incògnita si l'ex-secretari general, que va prometre recórrer el territori per sumar suports de cara a un eventual congrés, es presentarà. Hi ha qui considera que difícilment ho farà malgrat que una part important de la militància el reivindica, però altres dirigents asseguren que està animat en veure unes bases en plena ebullició. El tercer nom en el tauler de joc és el de l'exlehendakari Patxi López, que seria vist com una "tercera via" per recosir els dos blocs en què sembla dividit el PSOE. En aquests moments està mesurant quin suport podria tenir i avui tampoc ha aclarit res. Amb tot, hi ha qui considera que López "no gosarà" enfrontar-se a Díaz i que l'andalusa té possibilitats d'estalviar-se unes primàries per catapultar-se com a secretària general.Si en una cosa és experta Susana Díaz és en fer càlculs. I en aquests moments té entre cella i cella que, si ha de rivalitzar amb algun altre candidat, Catalunya pot ser un obstacle. És conscient que és un dels territoris que més suport ha donat a Sánchez en la seva última etapa -a les primàries va ser Eduardo Madina qui es va imposar- i, per tant, és aquí on desperta més recels. Per això una de les propostes que fan córrer alguns dirigents és que en la revisió del protocol de relacions entre els dos partits s'estableixi que el PSC no pot participar en l'elecció del secretari general del PSOE. D'aquí els esforços de Miquel Iceta de proclamar a bombo i platerets que el PSC es mantindrà "neutral" durant tot el procés congressual . De fet, durant la seva intervenció, Iceta ha reclamat poder participar "activament" a la recuperació del PSOE.

