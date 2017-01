Temperatures previstes a Catalunya aquest dissabte.

El fred ja és aquí i ha vingut per quedar-se uns quants dies a casa nostra. L’arribada d’una fredorada polar aquest cap de setmana i, posteriorment, la injecció d’aire molt fred procedent de Sibèria farà que els termòmetres es desplomin fins a valors que feia anys que no vèiem, tot i que no es preveuen gaires sorpreses en forma de neu fora del Pirineu.Aquest dissabte, el fred a primera hora ja és intens amb molts valors sota zero a tot l’interior i al Pirineu, sobretot allà on no bufi gaire fort el vent. De moment, es nota especialment a alta muntanya amb temperatures que han arribat als -20 ºC al sostre de Catalunya . La neu farà acte de presència durant gran part del dia a la cara nord del Pirineu, tot i que la nevada no serà tan intensa com la del divendres. El vent del nord i nord-oest bufarà arreu però serà fort o molt fort als dos extrems del país i al terç nord del territori, sobretot a punts elevats del Pirineu.Fora de la zona pirinenca de Lleida, el cel estarà variable al matí i més assolellat de cara a la tarda. Ambient molt fred arreu, amb màximes que no superaran els 9º o 10º en els millors dels casos, mentre que a les cotes altes del Pirineu les temperatures es mouran entre els -6º i els -11º en general.De cara a diumenge, les precipitacions s’intensificaran a pràcticament tot el Pirineu, i fins i tot arribarà de forma més desgastada a l'oriental, on nevarà a pràcticament a totes les cotes. Es preveu que a les cotes altes de la cara nord de la serralada es puguin acumular entre 30 i 50 centímetres de neu nova. No es descarta algun ruixat en zones properes amb una cota de neu de 500 metres. A la resta del país, en general hi haurà més bandes de núvols alts i prims que aniran creuant per tot el territori. El vent del nord i nord-oest continuarà deixant-se sentir arreu, localment fort.Atenció a la setmana que ve perquè la situació es complica encara més. Dilluns tindrem una pujada transitòria de les temperatures i les precipitacions poden caure a gran part de les comarques de Girona, Pirineu i zones properes, amb una cota de neu que es situarà entre els 700 i els 1.000 metres.A partir de dimarts, però, l’entrada d’una onada de fred siberià farà caure en picat els termòmetres amb valors que es situaran sota zero a gran part del país, inclús a la costa, i fins i tot a les cotes més altes del Pirineu s’assoliran els -25º. Fred de primera categoria que, en principi, no ha d’anar acompanyat de precipitació sinó d’un bon sol, tot i que qualsevol precipitació que paregués seria en forma de neu a totes les cotes.Els termòmetres seran cada dia més baixos i la fredorada ens acompanyarà durant tota la setmana dels Barbuts. Un fred que no registràvem des de l’hivern de l’any 2012. S’haurà d’anar seguint dia rere dia l’actualització dels mapes perquè si els vents giressin una mica més a llevant podrien arribar precipitacions acompanyades de sorpreses en forma de neu. Una possibilitat, però, que ara per ara no sembla que s’hagi de produir. Ho anirem seguint.