El 6 de febrer del 2014 van morir 15 immigrants a la platja del Tarajal, a Ceuta, quan intentaven entrar a l'estat espanyol. Va ser molt polèmic ja que la Guàrdia Civil va utilitzar material antidisturbis per dissuadir-los quan encara eren al mar. Tanmateix, el cas es va arxivar inicialment sense responsabilitats judicials ni polítics.Aquest dissabte, pràcticament tres anys després, el Canal 33 estrena a les 23.00 el documental Tarajal: Desmuntant la impunitat de la frontera sud . El film està dirigit per Xavier Artigas i Xapo Ortega, autors de “Ciutat morta”, juntament amb Marc Serra, jurista de l’Observatori DESC i impulsor d'un treball que qüestiona la versió oficial del ministeri dirigit per Jorge Fernández Díaz. L'emissió coincideix precisament amb la reobertura judicial del cas.Tal i com va passar amb Ciutat morta, el documental arriba envoltat d'expectació gràcies a una promoció viral a la xarxa. En aquest cas l'ha impulsat la diputada Marta Sibina (En Comú Podem) a partir del compte de Youtube d'Albano Dante Fachin, el seu company i diputat de Catalunya Sí que es Pot.El missatge amb el títol “Aquest vídeo ha d'arribar a tots els mòbils abans de demà a les 22.55” i ha omplert els grups de WhatsApp de mig país. De fet, el vídeo a Youtube pràcticament supera el milió de visualitzacions. Alguns usuaris han criticat aquesta promoció viral per part de les xarxes d'aquests diputats mentre que els directors l'han agraït públicament.

