Les mínimes a Catalunya, aquest dissabte al matí Foto: Meteoclimatic

Imatge de l'estació meteorològica de la Pica d'Estats. Meteopirineus

Aquest cap de setmana Catalunya viurà el primer episodi d'una onada de fred que podria ser la més intensa dels darrers cinc anys. De moment, es tracta d'una entrada d'origen polar que ha fet baixar les temperatures notablement, especialment a alta muntanya. No serà fins al dilluns i, sobretot dimarts, que l'arribada d'aire d'origen siberià farà que la sensació tèrmica sigui realment gèlida.Un dels elements que marca clarament l'arribada de les masses d'aire fred és la temperatura a les muntanyes. La Pica d'Estats, que és el sostre del país amb 3.143 metres, té un observatori meteorològic propi que aquest dissabte al matí ha assolit el registre de -20,0 ºC. La setmana vinent no descarta que en aquest punt s'arribin als -30 ºC.En altres punts d'alta muntanya però a alçades inferiors les temperatures se situen avui a l'entorn dels -10 ºC. Destaquen els -12,8 del Refugi d'Amitges, els -11,3 del Refugi J.M. Blanc o els -10,8 del Port del Comte. A les valls del Pirineu les temperatures també han caigut notablement amb -8,4 a Das (Cerdanya), -6,1 a Tremp (Pallars Jussà) i -5,7 a Sant Pau de Segúries (Ripollès), segons dades del Meteocat Protecció Civil, per la seva banda, ha recomanat molta precaució en les activitats a l'aire lliure pel vent i el fred en un cap de setmana on les nevades seran notables al Pirineu, sobretot a la cara nord.

