Un veí d'Artesa de Lleida de 45 anys va morir ofegat en una bassa del municipi aquest dijous quan intentava rescatar el seu gos que havia caigut dins. Segons els Mossos d'Esquadra, l'home va sortir a passejar amb l'animal i no va tornar a casa a l'hora habitual.Al trobar-lo a faltar, la seva mare, que vivia amb ell, va alertar els veïns, que el van localitzar a l'aigua d'aquesta bassa del municipi del Segrià. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els serveis d'emergència, que no van poder fer res per salvar la vida de l'home. L'animal, en canvi, sí que va ser rescatat amb vida.

