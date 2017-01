L'entitat ha organitzat una La Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya ha arrencat amb 1.953 persones que han acudit a donar sang als diferents punts que s’han habilitat a tot Catalunya , segons han informat els responsables de la iniciativa. Aquest ha estat el primer dia de la Marató, que s’ha organitzat per remuntar les reserves després de les Festes de Nadal, un període durant el qual han baixat les existències de sang en un 25%. Entre el total de donants, al Palau de la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona, on per primera vegada s’hi ha pogut donar sang, han acollit 767 donants.L'entitat ha organitzat una marató al llarg del mes de gener per arribar a nous donants. Concretament, la campanya ha començat avui i se segmentar en quatre jornades: dues tenen lloc a Barcelona avui i demà dissabte, i dues més se celebraran la setmana següent, entre el dijous 19 de gener (amb Piera com a epicentre) i el dissabte 21 (amb Sant Vicenç dels Horts com a punt central). L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions i recuperar les reserves que hi havia abans de les festes de Nadal.

A més, el Banc de Sang ha habilitat 4.000 punts de donació a tot el país que es poden consultar al seu lloc web . Setze hospitals catalans també estan preparats per rebre els possibles donants. Aquest divendres, per exemple, es pot donar sang a llocs com Tarragona, Castellfollit de la Roca, Lleida i Girona, a més dels de Barcelona esmentats.El director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras, recorda que són especialment necessàries les donacions dels grups sanguinis RH negatius , perquè són els més minoritaris. Se'n necessiten bàsicament del tipus A negatiu i del 0 negatiu, que només tenen reserves per un dia. Contreras insisteix, però, que la situació és "límit" i per això demana a tots els possibles donants que s'adrecin als punts de la campanya.

Punts de donació de sang

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)