El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Govern valencià, Josep Vicent Boira, s’han reunit avui a Barcelona per tractar sobre l’estat del corredor mediterrani. Tots dos han denunciat un nou retard en l’execució de les obres i han reclamat que el coordinador del corredor sigui una persona consensuada amb els territoris per on passa aquesta infraestructura.Font ha lamentat el nou retard, aquesta vegada d’un any, en els treballs de la doble via entre Vandellòs i Tarragona. “No només es tracta d’un nou incompliment sinó que, a més, quan entri en servei, l’abril de 2018, tal i com va dir el ministre de Foment, ho farà sense ample internacional i això no és el corredor mediterrani”. Font ha demanat “calendaris clar i certs” del tercer fil, que és el que garantirà el pas de trens pel CMED.Boira ha remarcat que l'ambigüitat del ministeri en el tram de Tarragona a Castelló no pot continuar: "Necessitem una solució immediata que permetrà el pas amb ample europeu per als viatgers i les mercaderies. Portem tres anys esperant i les obres no han començat". També ha insistit en la necessitat de planificar i coordinar-se. "La Generalitat Valenciana està esperant la resposta del ministeri per asseure’s a treballar; cal passar de les bones paraules del ministre als fets", ha manifestat.Tots dos han celebrat l’anunci del ministre de Foment de la creació del coordinador del corredor mediterrani i han coincidit en requerir en què la persona que ocupi aquest càrrec sigui consensuada amb els territoris per on passa el corredor. “Si no és així és començar malament”, ha insistit Font.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)