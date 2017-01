Els agents de la Guàrdia Civil han detingut a Figueres un ciutadà marroquí amb documentació holandesa per la seva presumpta relació amb Estat Islàmic. L'home va tornar des de Turquia a l'Estat en els darrers dies i, gràcies a la col·laboració entre els serveis d'intel·ligència de diversos països se l'ha localitzat i detingut davant la possibilitat que el seu retorn estigués motivat per l'interès de dur a terme alguna acció a Europa.La detenció, segons ha informat el Ministeri de l'Interior en na nota, s'ha dut a terme en el marc d'una operació conjunta amb les forces de seguretat holandeses i amb la participació de serveis d'intel·ligència de diversos països. En la localització, també hi ha participat la Policia Local de Figueres, que ha treballat coordinadament amb la Guàrdia Civil.Ara, les investigacions se centren en determinar el grau de radicalització del detingut, les seves possibles vinculacions a Europa, les activitats que ha pogut estar duent a terme a favor d'Estat Islàmic i quin era el seu propòsit des que va arribar a l'Estat.

