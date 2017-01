La reunió d'aquest divendres , entre els equips pressupostaris del Govern -amb la presència del vicepresident català, Oriol Junqueras- i la CUP, ha permès avançar en la negociació dels comptes. Les fonts consultades són dispars en relació a les opcions d'acord d'aquí al dia 28 -quan els anticapitalistes decideixen el sentit del seu vot -, però, segons que ha pogut saber, la trobada ha permès acotar algunes de les propostes que els diputats Eulàlia Reguant i Benet Salellas han traslladat, fins al punt que dimarts el Govern (ical preveure que dilluns ho facin també el PDECat i ERC als seus òrgans) valorarà fins a quin punt les pot assumir o quina contraproposta fa arribar.Així, la negociació és ben viva i, segons expliquen des de l'executiu, els representants de la CUP han posat sobre la taula plantejaments "més possibilistes i raonables" que els que el Govern identifica en algunes compareixences públiques recents o en algunes de les esmenes presentades . Així, els anticapitalistes haurien plantejat a Junqueras, el secretari general del seu departament, el també republicà Josep Maria Jové, i el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana (aquest darrer del PDECat), una proposta per assolir un acord en relació als pressupostos més concreta i acotada que el conjunt de demandes requerides fins ara.Una proposta que, segons les fonts consultades, inclou les demandes que Reguant havia avançat a Catalunya Ràdio una estona abans. Ja allà, la diputada havia reconegut que no esperava que el Govern modifiqués els tres grans impostos en què té competències (successions, patrimoni i IRPF), per bé que sí que reclamava que se'n reformés com a mínim un, i també havia admès que no posava com a condició que es reduïssin els concerts educatius, si bé seguia exigint que s'incrementessin els recursos a l'ensenyament públic Així, des del Govern també afirmen que ja veuen clar que "algunes esmenes s'introduiran" i que "hi ha marge" per acceptar propostes en l'àmbit de la despesa i que caldrà "estudiar mesures en educació o renda garantida de ciutadania", una altra gran demanda de la CUP en polítiques socials. Ara bé, també avisen que "la pedra de toc és la fiscalitat", àmbit on el PDECat ja ha deixat clar que no acceptarà modificacions per gravar les rendes més altes . Els consellers de l'antiga CDC i d'ERC hauran de dirimir dimarts si s'hi obren o no, just el dia abans que acabi el termini per presentar esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos, on s'incorporen les eventuals reformes fiscals, i la CUP posi negre sobre blanc allò que ja ha verbalitzat en nombroses ocasions.D'aquesta manera, d'aquí a dimarts ja no es preveuen més reunions amb la CUP i, a partir d'aquell dia, un cop el Govern hagi fixat una posició comuna respecte les seves propostes, els en farà un retorn. Sigui com sigui, fonts de l'executiu subratllen la importància de "mantenir la cohesió" entre els consellers d'un i altre color polític, sobretot després que els anticapitalistes hagin reclamat a Carles Puigdemont que s'impliqués en la negociació o que fins i tot el portaveu del seu secretariat nacional, Quim Arrufat, culpés Junqueras de la manca d'acord Una estratègia que, des del Govern, s'opina que busca dividir i debilitar la seva posició i que ha enervat sobretot ERC, que sospita que la CUP busca laminar el seu suport per raons electoralistes. "El departament de Presidència ja hi és sempre a les negociacions, en la figura de Joan Vidal de Ciurana", recorden des de l'executiu, i afirmen que l'assistència de Junqueras a la reunió ja estava prevista prèviament i que no buscava reduir la desconfiança "cupaire" arran de les declaracions de les últimes hores. El PDECat ha rebutjat aquest divendres donar més protagonisme a Puigdemont (que en diverses ocasions s'ha negat a assumir les demanes de la CUP) en la negociació argumentant, per boca de la seva coordinadora Marta Pascal, que és Junqueras qui les ha de pilotar en tant que responsable d'Economia.Al Govern celebren que es vagin acotant i concretant les més de 100 esmenes que va presentar la CUP i destaquen que, pel que fa al referèndum, les reunions entre totes les forces independentistes sí que són "constants", fet que també influeix en els pressupostos. Tot i això, en alguns àmbits, les diferències són encara molt grans. Els anticapitalistes, per exemple, proposen retallar un 30% el pressupost del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), un organisme que l'executiu no vol tocar, ja que s'encarrega de la informàtica de la Generalitat, un àmbit que afirma, per exemple, que és "clau" per celebrar el referèndum.

