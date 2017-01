Si el PSC/PSOE fos coherent amb els seus principis no hi hauria govern del PP https://t.co/jG4akfURax — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 13 de gener de 2017

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha declarat aquest divendres que "si la CUP fos coherent amb els seus principis no hi hauria pressupostos", en referència a les negociacions que aquests dies estan duent a terme els "cupaires" amb Junts pel Sí per l'aprovació dels comptes del 2017. El debat ha de començar el dilluns 16 de gener al Parlament.Aquesta afirmació no ha agradat gaire al sector anticapitalista. Així ho ha demostrat la diputada de la CUP, Mireia Boya, que ha contestat al socialista assegurant que "si el PSC/PSOE fos coherent amb els seus principis no hi hauria govern del PP".

