La plataforma ciutadana i activista Xnet ha presentat aquesta setmana un document amb les línies d'acció que consideren prioritàries aplicar durant el 2017 a l'estat espanyol i a Europa. "El futur de la democràcia depèn de com es legisli i s'actuï davant de les pràctiques il·legals, monopolístiques o anticompetitives de les empreses de telecomunicacions i tecnològiques".L'agenda 2017, proposada per Xnet al Congrés dels Diputats, aborda qüestions en la intersecció de política, tecnologia, societat i també de la cultura. Entre les prioritats reclamades al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital que presti atenció als drets d'autor a Internet, la protecció dels denunciants (o "alertadors de la corrupció"), la neutralitat a la Xarxa, la vigilància massiva a través de les dades personals, la transparència de les administracions públiques, així com vigilar per l'ètica en els algoritmes d'intel·ligència artificial que serveixen a companyies com Facebook o Google per controlar les dades dels usuaris."L'exercici dels nostres drets i llibertats en l'era digital requereix una Internet neutral i lliure. Des de Xnet volem prevenir i corregir legislacions esbiaixades, a curt termini i que criminalitzen Internet", expliquen des de l'organització activista.Xnet defensa i promou accions per protegir els drets dels usuaris d'Internet des del 2008. El 2012 van impulsar 15MpaRato , una campanya per denunciar les accions delictives del que va ser el president de Bankia. "En aquell moment ens vam adonar que les institucions jurídiques no fan la seva tasca si la ciutadania no hi està a sobre", va explicar Simona Levi, membre fundadora de Xnet, a una entrevista de NacióDigital.

