Agents dels Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous al matí a la rectoria vella de Sallent (el Bages) un total de 450 granades de mà, 7,6 quilos de dinamita, 160 metres de metxa lenta, 750 artefactes explosius improvisats amb els seus detonadors i metxa i 1.900 cartutxos de fusell del calibre 100 mm. Segons fonts policials, tots els artefactes provenen de la Guerra Civil espanyola. Aquesta rectoria va ser comissada per la Confederació Nacional del Treball (CNT), que l'utilitzava com a local de l'organització. Els fets han passat cap a les 11.30 hores quan els treballadors que estaven realitzant obres a l'edifici han localitzat un amagatall en una falsa paret on hi havia diverses caixes amb tot el material explosiu.Els agents s'han encarregat de retirar els artefactes, però abans de realitzar aquestes feines, s'han desallotjat tres edificis i un bar per motius de seguretat. Posteriorment han recollit els explosius i en aquests moments s'està realitzant la destrucció controlada d'una part del material a la cantera de Navarcles, segons informen els Mossos.Les unitats especialitzades en la desactivació d'artefactes continuaran les tasques de destrucció dels explosius a la cantera de Jorba aquest divendres al matí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)