Una imatge de l'últim «Sense Ficció» dedicat al jihadisme. Foto: TV3

La paradoxa s'esdevé entre la qualitat de les dades i de la informació que proporciona la investigació del reportatge en contrast flagrant amb allò que expliquen els testimonis entrevistats

El problema és que aviat l'espectador s'adona que aquests entrevistats no tenen absolutament res substancial a dir, cap autocrítica convincent a fer, cap reflexió que s'elevi per sobre de les més pures i desesperants obvietats.

va tenir una audiència excel·lent. No m'estranya gens, mentre el veia notava com l'interès creixia, com les ramificacions del relat s'anaven fent més fortes, com la mirada periodística adquiria matisos poderosos. El títol Els espies no són el que eren no m'acaba de convèncer, posseeix un deix irònic que no li escau gaire a la gravetat del tema que tracta: les errades clamoroses dels serveis d'intel·ligència europeus durant els atemptats terroristes de l'any passat a França, Bèlgica, Turquia i Alemanya.i poca cosa més. Tornar a Charlie Hebdo i Bataclan, al passeig dels Anglesos de Niça i a l'aeroport de Brussel·les, veure uns quants vídeos terrorífics gravats amb el mòbil per supervivents i que tot plegat fos alguna cosa així com una reconstrucció dels fets més o menys ben treballada i amb rampells pel·liculers. Aquesta va ser, per sort, una interpretació precipitada. Aviat tenia un la percepció que la feina de Montserrat Besses i el seu equip no estava marcada pel conformisme.que, em dóna la sensació, és la que més ha interessat als periodistes responsables i que esdevé finalment no només flagrant sinó sobretot sagnant. A través d'imatges, gràfics documentació i investigació pròpia, el relat travessa fets i personatges sinistres, coneixem els noms dels terroristes organitzadors de les successives massacres i, sobretot, coneixem la inoperància de tots aquells responsables policials i polítics que es va descuidar de vigilar-los.que van possibilitar la lliure circulació d'aquests individus per Europa –alguns d'ells fitxats si suposadament controlats després de passar per la presó- mentre recollien informació, armament i adeptes per a dur a terme els seus fastigosos objectius. Hi ha un moment, a la frontera entre França i Bèlgica en què el relat sembla talment sorgit de Nada que declarar (2010), delirant comèdia en què els policies francesos i belgues que treballen a pocs metres de distància no se suporten i es boicotegen totes les feines. Impressionant com es pot ser tan inútil. Parlo de la realitat, no de la ficció, esclar.: cigne negre, anticipar, forats a la raqueta... Que què són els forats a la raqueta? Doncs precisament aquests errors de coordinació i d'estratègia entre cossos policials i serveis d'intel·ligència suposadament preparats per a protegir els ciutadans dels seus països i de la Unió Europea. I mentre tot plegat avança, la paradoxa va teixint la seva teranyina. La paradoxa s'esdevé entre la qualitat de les dades i de la informació que proporciona la investigació del reportatge en contrast flagrant amb allò que expliquen els testimonis entrevistats.i amb càrrecs a to amb el que es vol explicar: experts en relacions internacionals, responsables pretèrits de serveis d'intel·ligència dels països afectats, comandaments policials... El problema és que aviat l'espectador s'adona que aquests entrevistats no tenen absolutament res substancial a dir, cap autocrítica convincent a fer, cap reflexió que s'elevi per sobre de les més pures i desesperants obvietats., excap de la lluita antiterrorista a França. L'individu arriba a sostenir que un cop els terroristes provinents de Bèlgica van entrar en territori francès dins d'un cotxe llogat, resultava impossible saber qui eren, on eren i on es dirigien. Es treu les puces de sobre i es queda tan ample. I no se li endevina recança.. La nàusea de veure els rostres dels terroristes que van matar tanta gent. Fa fàstic veure les seves cares, saber que vivien en un lloc concret i interactuaven amb tal persona o tal altra. Voldries no saber res de les seves vides. La segona nàusea és quan entens que es van acumular incompetències, que és mentida que es va fer tot el possible per a evitar-ho. Posava molt nerviós escoltar els testimonis pronunciar paraules tan buides com "cooperació" i "coordinació" com si dient-les proposessin una solució, com si estiguessin descobrint la sopa d'all, com si no fossin obvietats de parvulari.però acaba ben amunt, amb el recent atemptat a Berlín, just abans del Nadal i amb la por com a concepte terriblement reforçat. "Hem d'aprendre a viure amb això", ens vénen a dir els senyors entrevistats. Ah si? Doncs mirin, saben què? Vagin-se'n a la merda.

