L'Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units (EPA) ha acusat el consorci automobilístic Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d'utilitzar un programari il·legal que alterava les emissions d'alguns dels seus vehicles.L'EPA ha indicat que l'entitat i la seva filial estatunidenca, FCA US, van cometre diferents violacions de la Llei de l'aire net dels Estats Units en instal·lar i no comunicar l'existència d'un programari de gestió del motor en els seus models Jeep Grand Cherokee i Dodge Ram 1500 amb el propulsor dièsel de 3.0 litres venuts als Estats Units entre 2013 i 2016.Segons l'organització, aquest dispositiu provoca un augment de les emissions de diòxid de nitrogen (NOx) en els vehicles i ha afirmat que aquesta situació afecta gairebé 104.000 unitats dels esmentats Jeep Grand Cherokee i Dodge Ram 1500 corresponents als anys model 2014, 2015, i 2016."La no comunicació de l'esmentat programari representa una greu violació de la llei, fet que pot derivar en una perillosa pol·lució a l'aire que respirem", ha assegurat l'administradora assistent de l'Oficina de Compliment de l'EPA, Cynthia Giles.En aquest sentit, ha indicat que a l'EPA continuen analitzant l'impacte i la naturalesa dels citats dispositius i ha afirmat que tots els fabricants han de jugar amb les mateixes regles, mentre que la representant del Comitè de Recursos de l'Aire de Califòrnia (CARB), Mary Nichols, ha subratllat que, una vegada més, un gran fabricant d'automòbils va prendre la decisió empresarial de saltar-se les normes i "ha estat atrapat".La Llei d'aire net dels Estats Units obliga a les marques automobilístiques a demostrar davant de l'EPA, a través d'un procés de certificació per als vehicles, que els seus productes compleixen amb els estàndards d'emissions permesos.Com a part d'aquest procés, les companyies han de revelar i explicar la utilització de qualsevol programari que pugui alterar i la manera en què fa les emissions dels automòbils. L'organització ha assegurat que Fiat Chrysler no va comunicar l'existència de l'esmentat dispositiu en els processos de certificació dels dos models.Aquest anunci ha provocat que les accions de la corporació que capitaneja Sergio Marchionne es desplomin un 15,66% en la cotització d'aquest dijous en la Borsa Italiana, fins a un preu per acció de 8,83 euros. Els títols de la companyia automobilística van arribar a un màxim de 10,68 euros aquest dijous, mentre que el mínim es va situar en 8,78 euros per cada acció.

