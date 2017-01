Dolors Sabater, entrevistada per «Línia Foto: Francisco J. Rodríguez /«Línia Nord»

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, s’ha referit avui en declaracions al setmanari Línia Nord a la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre Junts pel Sí i la CUP. “S’ha de pressionar perquè siguin el màxim de justos des d’un punt de vista social, el màxim de radicals en aquest sentit, però necessitem que tirin endavant”, ha respost preguntada sobre si la CUP ha de facilitar-ne l’aprovació. “Necessitem que els pressupostos hi siguin”, ha defensat. Cal recordar que l'alcaldessa de la tercera ciutat de Catalunya va encapçalar la llista de Guanyem Badalona en Comú, formació que incloïa la CUP i Podem.En aquest sentit, Sabater ha volgut demanar “un esforç a banda i banda” perquè els pressupostos prosperin, entenent-los com “l’eina bàsica per tirar endavant les polítiques d’un país”. Això sí, ha remarcat que han de ser “uns pressupostos que donin resposta a les gravíssimes necessitats socials i d’injustícia que pateix la població catalana”. “Com més es negociï perquè siguin així, millor”, ha argumentat Sabater. Ara bé, reiterant que “per part d’ambdues bandes s’ha d’extremar al màxim la negociació per fer-los possibles i han d’acabar sent possibles”.Per altra banda, i preguntada sobre si és partidària d’insistir amb la possibilitat de fer un referèndum d’autodeterminació pactat amb l’Estat, Sabater ha explicat a Línia Nord que creu que “és un bon exercici demostrar aquesta inesgotable voluntat de donar l’oportunitat al govern de l’Estat de fer les coses ben fetes”, però ha afegit que “sabem que això té molt poc recorregut”.En aquest sentit, ha preferit no pronunciar-se encara sobre si l’espai polític dels "comuns" ha de donar suport a un referèndum unilateral si Madrid es manté inamovible. Això sí, en la línia de Xavier Domènech o Ada Colau, ha deixat clar que el que segur que no es pot fer és “un altre 9-N”.

