Els inversors internacionals que s'informin de l'estat de les finances de la Generalitat a través de les presentacions que elabora el departament d'Economia i Hisenda sabran a partir d'ara que és possible que, a partir del 2018, l'estatus polític de Catalunya hagi canviat i, per tant, també ho facin les seves fonts de finançament. Segons ha avançat El Confidencial , la conselleria d'Oriol Junqueras ha modificat l'última pàgina d'un document que va fer públic a mitjans de desembre, en anglès, per afegir-hi un paràgraf on alerta que la informació continguda pot variar, segons els esdeveniments polítics futurs.En concret, la presentació dibuixa les característiques de l'economia catalana, el procés de consolidació fiscal i l'estat de tresoreria i d'endeutament. Així, per exemple, detalla que es demanaran uns 7.392 milions d'euros al fons de liquiditat autonòmica (FLA) el 2017 per cobrir el dèficit del 0,6% permès i els venciments de deute previstos aquest any, o que els préstecs de l'Estat es podrien estar retornant fins el 2026, però també, en una altra pàgina, s'hi preveu que es pot tornar a necessitar el FLA el 2018 i el 2019 -fins i tot en major proporció que el 2017-, quan teòricament ja s'hauria d'haver produït el referèndum i, de guanyar el sí, s'hauria produït la desconnexió:Per contra, en tot el document no es feia cap esment al procés sobiranista català, un oblit del qual se'n van fer ressò diversos mitjans. Per aquest motiu, el departament ha esmenat la darrera pàgina per fer un advertiment en què, sense citar el referèndum, el full de ruta o l'horitzó independentista, sí que deixa clar que la informació és provisional: "La informació continguda en aquesta presentació s'ha elaborat atenent a la present situació política i el marc jurídic existent, i no contempla els esdeveniments polítics que tenen lloc a Catalunya que podrien donar lloc a escenaris institucionals alternatius que es puguin produir en el futur a causa dels diferents debats polítics existents a Catalunya, Espanya i Europa".No és l'advertiment més explícit ni l'explicació més detallada sobre el procés sobiranista català, però segurament aquest tampoc no és el recurs principal al qual algú pot accedir per informar-se de la situació política catalana. Ara bé, deixa clar també en un document que pretén ser sobretot rigorós econòmicament que aquest 2017 poden haver-hi canvis profunds a Catalunya.

