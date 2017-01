La CUP-Crida Constituent crida a "tombar el règim del 78" després d'un "cicle molt llarg potent i ampli de lluites" arran de les quals s'ha demostrat que "l'estat espanyol és un cau de privilegis i corrupció" basat en el "capitalisme d'amiguets". "No ens preocupa el càlcul electoral", ha començat el diputat de la CUP Benet Salellas aquest dijous, punt en què ha admès coincidències amb Carles Puigdemont en què els diputats de la seva formació no han vingut a guanyar res a títol personal.Per aquest motiu, ha reclamat al president català que "s'arramangui i vingui a treballar en el procés de pressupostos", ja que, segons ha assegurat el parlamentari anticapitalista, el Govern fins ara "no ha accedit a res". "És necessari que el president s'impliqui", ha insistit, per tal de deixar clar que es volen revertir les retallades, deixar de "protegir el 4%" més ric dels catalans i tirar enrere processos de privatització. Igualment, ha reclamat que la independència només serà possible si el Govern "deixa de protegir els més poderosos".Ho ha afirmat en el marc d'una conferència política amb el títol "2017: Tombem el règim, construïm república". L'objectiu és desgranar, des de la perspectiva de l'esquerra independentista, "els principals reptes que encara aquest any el país en matèria de referèndum, procés constituent i rescat social".La conferència, que se celebra a la Sala Martí l'Humà del Museu d'Història de Barcelona, va a càrrec de Quim Arrufat, Anna Gabriel, Eulàlia Reguant i Benet Salellas. Entre el públic hi ha representants de partits i entitats com Jordi Turull (PDECat), Joan Tardà (ERC), Anna Simó (ERC), Xavier Domènech (En Comú Podem), Albano Dante Fachin (Podem) o Jordi Cuixart (Òmnium).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)