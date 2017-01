La Torre Agbar de Barcelona no serà un hotel: els promotors del projecte han presentat aquest dijous una petició d'anul·lació a l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, l'edifici ha estat comprat per 142 milions d'euros per Merlin Properties, que el destinarà a oficines.El projecte de l'hotel comptava amb el certificat d'aprofitament urbanístic quan el govern d'Ada Colau va acordar el juliol del 2015 la suspensió de llicències d'allotjaments turístics, per la qual cosa la iniciativa no va quedar afectada.Els promotors estaven en espera d'obtenir la llicència d'obres per a l'hotel que, al qual finalment han renunciat davant de les dificultats de desenvolupar el projecte.La notícia arriba el mateix dia que la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que no hi haurà nous hotels al Poblenou, Hostafrancs i Sant Antoni. En una entrevista al diari El País , Sanz ha explicat que hi ha un acord amb ERC i la CUP per ampliar la zona de decreixement prevista en el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) que tot just es negocia amb els grups.L'anomenada zona 1 inclourà també aquests tres barris, a més dels que ja preveia el pla inicialment: els del districte de Ciutat Vella, els barris de l'Antiga Esquerra i Dreta de l'Eixample, part del barri de Sant Antoni, el del Poble Sec i la Vila de Gràcia. ERC també havia demanat incloure-hi la Vila Olímpica. "Necessitem un PEUAT que reguli i ens permeti governar el turisme per acabar amb la barra lliure", ha conclòs Sanz

