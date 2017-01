Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, a la Moncloa Foto: EFE

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, abans de reunir-se amb Oriol Junqueras Foto: ACN

Quan Carles Puigdemont va assumir la presidència de la Generalitat –avui fa tot just un any que va prendre possessió del càrrec en una cerimònia a Palau, dos dies després de ser investit al Parlament-, una de les queixes que hi havia al Govern és que Mariano Rajoy no l'havia trucat per felicitar-lo. Quan el màxim dirigent espanyol va ser investit a finals d'octubre , una de les primeres coses que va fer Puigdemont va ser aixecar el telèfon per donar l'enhorabona al màxim dirigent del PP i abordar la possibilitat d'una reunió. Aquesta cita, segons ha explicat el president en una entrevista a Catalunya Ràdio ja s'està preparant i es podria celebrar a finals de gener."És perfectament possible", ha assenyalat Puigdemont, que ha indicat que els equips dels dos executius estan "parlant de quan i en quin format" es podria dur a terme la trobada, previsiblement a la Moncloa. Si es compleix el calendari explicitat pel president, la reunió tindria lloc només unes setmanes després de la conferència de líders autonòmics del 17 de febrer, en la qual està previst que s'abordi el nou model de finançament, les pensions i l'estat del benestar. Puigdemont ja ha deixat clar per activa i per passiva que no hi assistirà, i el vicepresident Oriol Junqueras li ho va recordar en privat a la seva homòloga estatal, Soraya Sáenz de Santamaría, en la reunió que van mantenir dimarts a Barcelona El president espanyol, després de reunir-se amb el primer ministre d'Irlanda, Enda Kenny, ha demanat a Puigdemont que faci un "primer pas" assistint a la trobada de màxims dirigents autonòmics. La Generalitat s'hi nega perquè els catalans "s'han guanyat a les urnes" una relació bilateral amb l'Estat, i considera que el procés sobiranista requereix abordar el cas de forma individualitzada. La cita entre Puigdemont i Rajoy, això sí, servirà per escenificar el xoc pel referèndum: el Govern assenyala que el farà en tots els escenaris -inclòs del de no acord amb l'Estat-, mentre que la Moncloa ho farà tot per vetar-lo.De fet, Rajoy insistia avui que ell no té cap intenció d'autoritzar una votació sobre la independència. L'argumentari del govern espanyol es basa en què correspon a "tots els espanyols" decidir sobre la "sobirania nacional". Aquesta qüestió va ser llargament abordada per Junqueras i Santamaría en una cita que va acabar sense cap avenç concret en els 46 punts -el referèndum 45 més- pendents entre la Generalitat i l'Estat. Fonts de l'executiu assenyalen que, quan Puigdemont es reuneixi amb Rajoy, és molt probable que el llistat de greuges s'hagi ampliat.El xoc pel referèndum, sumat a les constants novetats als jutjats en relació als dirigents sobiranistes encausats, abona la via unilateral per posar les urnes. Junqueras ja va deixar clar ahir que el Govern dissenya una votació que compleixi els estàndards internacionals que preveu la Convenció de Venència, mentre que Puigdemont ressaltava avui que es portaran observadors estrangers destinats a validar la independència de la consulta vinculant. El resultat s'aplicarà, sosté el president, en la mesura que la ciutadania "es faci seva" la votació. Qui l'autoritza, en essència, és el poble català.Malgrat aquestes consideracions, Rajoy segueix pensant que el diàleg que ha pretès emprendre amb la Generalitat encara no ha fracassat. El president espanyol diu que està obert a parlar de tot allò que no tingui a veure amb el full de ruta independentista: pressupostos, pensions, inversions i tot allò relacionat amb el dia a dia. Ha arribat a dir que els contactes entre governs -especialment a nivell sectorial- s'han incrementat en els últims temps. Servirà d'alguna cosa? Xavier García Albiol, cap de files del PP a Catalunya, ha optat per la via de la prudència i ha demanat que la cita entre mandataris només es produeixi si hi ha possibilitats d'acords al marge del referèndum."Seria letal que de la trobada no en sortís cap entesa. Donaria molt mala imatge", ha alertat Albiol en una entrevista a TV3 . Mentre Catalunya es negui a parlar de qualsevol cosa que no sigui el referèndum, em sembla que no es donen les condicions necessàries per a la reunió. Si vol parlar de polítiques de sanitat i de la creació de llocs de treball, la reunió es convocarà de manera immediata", ha defensat. El marge d'entesa és cada vegada menor i el mes de setembre s'apropa amb rapidesa.

