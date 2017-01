El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que no autoritzarà un referèndum d'independència a Catalunya i s'ha mostrat obert a dialogar sobre els assumptes que preocupen als catalans. Per la qual cosa ha aconsellat de nou al president català, Carles Puigdemont , que faci un "primer pas" basat en anar dimarts a la conferència de presidents autonòmics perquè, segons ha dit, quan un deixa la "cadira buida" altres acaben opinant per ell.Així ho ha assegurat en una roda de premsa al palau de la Moncloa després de reunir-se amb el primer ministre d'Irlanda, Enda Kenny, després de ser preguntat si dóna per fracassat el diàleg amb Catalunya després que el mateix executiu català hagi donat per paralitzat aquest diàleg a l'espera d'una trobada entre Puigdemont i Rajoy Dos dies després de la reunió a Barcelona entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría i el vicepresident català, Oriol Junqueras, Rajoy ha rebutjat donar per acabat el diàleg: "Aquí no ha fracassat cap intent de diàleg. I jo no em cansaré d'intentar el diàleg sempre".En aquest sentit, ha assegurat que ara s'obre una "oportunitat magnífica" per dialogar en el marc de la conferència de presidents del 17 de gener, en què es van a abordar assumptes que importen al conjunt dels espanyols com les pensions, la sanitat, l'estat del benestar i el finançament autonòmic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)