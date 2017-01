La consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz, ha assegurat aquest dijous als sindicats educatius que "moltes de les peticions" de les vagues previstes per al 18 de gener i el 9 de febrer ja estan recollides en el projecte de pressupostos per al 2017, com és la millora de les substitucions. En la roda de premsa de presentació del primer Pla d'acreditació i qualificació professionals, ha afirmat que als sindicats ja els havien convocat a un procés de negociació.Així mateix, Ruiz ha assegurat que tota millora en la partida d'educació dels comptes ha de conjugar la millora de l'atenció de l'alumne i de les condicions laborals dels professors. Igualment, ha assegurat que el projecte de pressupostos ja inclou millores per als centres d'alta complexitat, l'escola inclusiva i les substitucions, des del primer dia en baixes de més de set dies i des de l'1 de setembre.Sobre la petició de la CUP d'augmentar en 150 milions d'euros la partida d'educació, ha remarcat que, en les seves esmenes, no es preveia la tornada a l'horari lectiu, com demanen els sindicats, i ha advocat per separar la negociació pressupostària de la sindical.Al seu torn, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha remarcat que el Govern segueix treballant per millorar els comptes, i ha demanat a la CUP que clarifiqui les seves demandes.

