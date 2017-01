La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat aquest dijous presó preventiva per a Oleguer Pujol, el fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, després d'escoltar la seva declaració durant gairebé quatre hores davant del jutge instructor de l'Audiència Nacional espanyola , José de la Mata. El delicte que se li imputa en base a indicis és el blanqueig de comissions milionàries obtingudes en operacions de compravenda de 1.152 sucursals del Banc Santander el 2007.Fonts del ministeri públic han assenyalat que la mesura de presó preventiva estaria justificada en la reiteració del delicte i les "maniobres d'opacitat" detectades que podrien fer que el blanqueig es seguís produint en l'actualitat. El tribunal es pronunciarà sobre la petició de la Fiscalia a partir de les 16.30 d'aquest dijous.El titular del jutjat central d'Instrucció número 5 afirmava que el fill menor del matrimoni Jordi Pujol i Marta Ferrusola va signar el novembre de 2007 un contracte de compra de les sucursals del Banc de Santander per més de 2.000 milions d'euros més 317 milions d'IVA actuant en representació de la societat limitada Samos Serveis i Gestions.En l'operació també hi haurien participat els fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, i José María de Vilallonga Bardella i el seu fill José María de Villalonga Cabarrocas, que van declarar aquest dimecres com a investigats per delictes de blanqueig davant del jutge.La defensa de Pujol va avançar aquest dimecres que en la seva declaració admetria que va cobrar 2,5 milions d'euros en negre per aquesta operació, però que també remarcaria que va regularitzar la seva situació amb Hisenda aprofitant l'amnistia fiscal del 2012. De fet, els fills de De la Rosa van donar suport a les tesis de la defensa afirmant que Pujol Ferrusola no havia actuat amb l'ànim de defraudar Hisenda, sinó que va seguir les indicacions del seu exsoci Luis Iglesias.

