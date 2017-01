@apuente L'únic inversemblant és que l'Estat no exigeixi a tots els funcionaris que s'abstinguin de col.laborar amb un referèndum no permès. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 12 de gener de 2017

Quina casualitat. El que demana @LluisRabell és el mateix que demana Ciudadanos. Coincidència? @apuente — El General Sediciós (@ElGeneralBumBum) 12 de gener de 2017

@LluisRabell La vida és dura. Tu no ets jove i ja hauries de saber patir en silenci i no atabalar la humanitat @apuente — isma (@aguatxi) 12 de gener de 2017

Lluís Rabell ha tornat a aixecar polseguera a Twitter. Aquesta vegada ha estat en una resposta al periodista Arturo Puente, que en una piulada apuntava: "Puigdemont diu que 'no forma part de les hipòtesis plausibles' que el TC demani als Mossos que aturin el referèndum". Poc després el líder de Catalunya Sí que es Pot li responia que l'"únic inversemblant" és que l'"Estat no exigeixi a tots els funcionaris que s'abstinguin de col·laborar amb un referèndum no permès".La reflexió del diputat no ha agradat a alguns usuaris de les xarxes socials, que han comparat la seva postura amb la de Ciutadans. Altres, amb to sarcàstic, l'han replicat amb la mateixa contestació que Rabell va fer servir fa pocs dies per respondre un jove independentista: "Pateix en silenci i no atabalis la humanitat" .

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)