El líder del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) al Congrés, Francesc Homs, ha defensat aquest dijous que el seu partit surti del grup mixt a la cambra baixa per constituir-se en agrupació parlamentària independent, segons ha explicat en declaracions a TV3 recollides per Europa Press. Segons publica La Vanguardia , l'agrupació té menor rang que el grup parlamentari propi -cosa que el PDECat reclama des del principi i li ha estat denegat-, però li permetria sortir del mixt i milloraria les condicions polítiques i materials de la formació.Homs considera que el mixt té "desajustos" ja que està format per diversos grups parlamentaris d'ideologia molt diversa i el PDECat, que amb vuit diputats és el més majoritari amb diferència, capitalitza la major part del protagonisme del grup. El diputat sobiranista sosté que tots els integrants del grup nacionalistes veurien bé sortir-ne per constituir-se en agrupació parlamentària i conclou: "Si es fes, milloraria el funcionament democràtic de tota la cambra".Ha parlat d'això amb el PP, però no pensa "demanar favors a ningú", entre d'altres raons perquè ha criticat que els populars són uns dels responsables que se l'estigui jutjant per haver organitzat la consulta del 9-N Sobre el futur polític de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, ha explicat que en la reunió del PDECat de dilluns ha dit que "no tenia cap intenció de ser candidat" , però ha precisat que en política mai es poden tancar la porta a una cosa completament.Homs, que ha recordat que Mas ja va ser candidat a la Generalitat el 2003, 2006, 2010 i 2012, ha conclòs que l'expresident va exposar que davant del 2017 "esvalotat" que es preveu, el millor per al partit és deixar a una banda les especulacions sobre qui ha de ser candidat i qui no.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)