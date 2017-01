"Pedro, aguanta, deslliura'ns de Rajoy", cridava el líder del PSC, Miquel Iceta, a la Festa de la Rosa deixant-se la veu. El seu clam, així com el vot en contra a la investidura de Mariano Rajoy desobeint la consigna del PSOE van convertir els socialistes catalans en els millors aliats de Pedro Sánchez. Tres mesos i mig després, poca cosa en queda de tot això.Ni Sánchez és ja el secretari general del PSOE ni el PSC d'Iceta té cap intenció de declarar-se en rebel·lia davant de la gestora. Al contrari. El seu objectiu és recuperar una certa equidistància per no rebre nous càstigs interns -ja va ser apartat de la direcció del grup al Congrés amb l'arraconament de Meritxell Batet- i preparar el terreny per tenir una relació cordial amb la futura direcció del PSOE, que tindrà fort segell andalús. El seu acomodament a la nova situació es visualitzarà aquest dissabte al comitè federal del PSOE, on el PSC no pensa mullar-se en la data del congrés ni les primàries i es limitarà a explicar quina és la situació a Catalunya. "No volem tirar més llenya al foc", resumeix un dels dirigents que dissabte serà a Ferraz.La cúpula del PSC ja ha fet moviments en els dos últims mesos. Conscient que és la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, qui porta les regnes entre bambolines mentre la gestora executa, a finals de novembre Iceta va encarregar a la secretaria d'Organització del seu partit, comandada per Salvador Illa, que elaborés una sèrie de recomanacions per garantir "la neutralitat" del partit en la futura tria del secretari general del PSOE, una condició que ja ha estat encomanada a les federacions però que no ha estat debatuda per l'executiva.L'objectiu de la mesura, que es va impulsar pocs dies després que Iceta es reunís amb Díaz a Sevilla, era clar: desvincular-se de Sánchez i intentar arrenglerar-se al costat del bàndol guanyador. El passat 19 de desembre, a més, el PSC va deixar clar amb l'aprovació d'un document que no flirtejarà amb cap iniciativa que alimenti la via unilateral cap a la independència de Catalunya. Tot plegat, un gest més per calmar el PSOE, on encara hi ha veus que aposten per acabar amb l'autonomia del PSC a l'hora de decidir les seves llistes i aliances.Al comitè federal del dissabte, el primer des de la creació de la gestora, el PSC exhibirà suport incondicional a la data que s'esculli pel congrés i no farà cap proposta pròpia ni serà condescendent amb els dirigents que reclamaran que el conclave es faci a l'abril i no al juny, com té previst la cúpula provisional de Ferraz. "Nosaltres sempre hem dit que com més aviat millor, però són ells qui ho han de decidir", assegura Iceta. "No volem embolic ni per a nosaltres ni per a ells", afegeix una altra dirigent que assistirà al comitè. La comitiva catalana es limitarà a exposar davant del comitè quina és la situació de Catalunya i centrarà el missatge en el desafiament independentista que han de combatre durant el 2017.Des de l'entorn d'Iceta entenen, però, que en aquests moments és "urgent" que el PSOE tingui un lideratge per guanyar "normalitat interna i organitzativa". Fins a tal punt, que ja hi ha dirigents que veuen Susana Díaz com "el mal menor" malgrat la duresa del seu discurs sobre el procés. Entre altres coses perquè consideren que si ella és finalment la secretària general -hi ha qui diu que si no es presenta perdrà la "credibilitat"- el PSC necessita tenir-hi una bona relació per seguir resistint en el moment més dèbil de la seva història.Tot i que les enquestes apunten a una continuïtat dels resultats dels socialistes catalans, a hores d'ara tenen menys força que mai i la seva marca ha quedat desdibuixada, precisament, pel seu arrenglerament amb l'oficialitat del PSOE, que el va portar a renunciar a la defensa del dret a decidir i a perdre també el pols de l'esquerra amb els "comuns".Aquesta via d'acomodament a la nova etapa del PSOE no és compartida per tota la direcció del PSC. "La idea és que el PSOE perdi la por al shancisme del PSC que tant va utilitzar Iceta a la seva campanya de primàries. D'aquí la necessitat de sobreactuar a la trobada del comitè federal", lamenta un dels membres de la direcció crític amb la línia marcada per Iceta. El primer secretari, però, que ha estat sempre oficialista amb la línia del PSOE, espera que la seva estratègia serveixi per calmar del tot les aigües. Per ell la marca PSOE és el principal actiu del socialisme català. I això passa per tenir-hi una bona relació. Hi hagi qui hi hagi al pont de comandament.

