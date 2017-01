Janet Sanz, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La zona prevista de decreixement d'establiments turístics a Barcelona s'ampliarà amb nous barris. La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat aquest dijous que no hi haurà nous hotels al Poblenou, Hostafrancs i Sant Antoni. En una entrevista al diari El País , Sanz ha explicat que hi ha un acord amb ERC i la CUP per ampliar la zona de decreixement prevista en el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) que tot just es negocia amb els grups L'anomenada zona 1 inclourà també aquests tres barris, a més dels que ja preveia el pla inicialment: els del districte de Ciutat Vella, els barris de l'Antiga Esquerra i Dreta de l'Eixample, part del barri de Sant Antoni, el del Poble Sec i la Vila de Gràcia. ERC també havia demanat incloure-hi la Vila Olímpica. "Necessitem un PEUAT que reguli i ens permeti governar el turisme per acabar amb la barra lliure", ha conclòs Sanz.Aquest anunci del govern d'Ada Colau arriba quan l'oposició ha començat a revelar la seva posició final davant del pla, i el primer grup a fer-ho ha estat la CUP. La formació independentista ha anunciat que no impedirà l'aprovació del PEUAT tot i creure que és "del tot insuficient", cosa que significa que aposta per una abstenció. Ara bé, els anticapitalistes recorden alhora que cal que el govern municipal es posi d'acord amb ERC.En un comunicat, la CUP ha constatat que la decisió l'han hagut de prendre en un context de "PEUAT o barbàrie", ja que el 17 de març s'aixeca la moratòria de llicències a Gràcia. "No serem nosaltres els qui impedim l'aprovació d'un projecte que limita la situació de barra lliure que es podria produir", conclouen.Des de CiU, el regidor Jordi Martí ha avisat el govern municipal que el seu grup no avalarà un PEUAT més restrictiu, i ha rebutjat el concepte de "decreixement" hoteler. En roda de premsa després que Sanz hagi donat per fet que s'ampliarà la zona 1 a nous barris, Martí ha advertit que CiU està en contra d'incrementar les restriccions i aposta per establir dues zones generals: una de congelació i l'altre de creixement sostingut.El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha rebutjat establir zones de decreixement hoteler a la ciutat. A parer seu, si calgués, només s'haurien de regular carrers concrets. "No som entusiastes del decreixement econòmic, però en cas d'existir ha de ser l'excepció en carrers especialment saturats, i no la norma", ha argumentat en roda de premsa, on ha anunciat la seva intenció de reunir-se amb CiU, ERC, C's i PSC per arribar a un comú denominador davant el projecte del govern de Colau.Malgrat tot, CiU encara no s'aixeca de la taula de negociació amb el govern. "Nosaltres entenem que la tendència del govern és fer un front d'esquerres, però la política ens porta a mantenir el tremp negociador fins a l'últim segon", ha dit. Des del principal grup de l'oposició també han volgut posar de manifest certes discrepàncies entre PSC i BComú en aquesta negociació.No obstant això, la regidora del PSC Carmen Andrés ha negat discrepàncies amb els seus companys de govern sobre el pla, i ha avalat l'ampliació de la zona de decreixement que ha anunciat Sanz. "Estem treballant conjuntament el document com a govern, i el que expressa la regidora competent en la matèria és el que expressa el conjunt del govern", ha dit Andrés.

