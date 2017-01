El president de la fundació FAES i expresident del govern espanyol José María Aznar, vol mostrar una imatge centrista per evitar ser tancat en l'espai de dreta extrema, però ho fa fent-se fort en un discurs dur. En el conflicte obert que protagonitzen la direcció del PP i l'expresident , aquest es resisteix a ser enviat als marges, amb especulacions incloses sobre la possible creació d'un partit a la dreta del PP. Avui, la FAES ha organitzat a la seu de la fundació un acte sota el títol "Faes, idees per a la societat espanyola", que ha tingut com a plat fort un debat entre els exministres Josep Piqué i Alberto Ruiz Gallardón, i l'economista Rocío Albert, consellera d'Economia de la Comunitat de Madrid. La presència de Piqué i Ruiz Gallardón ha estat triada estratègicament. Recentment han estat designats com a nous membres del patronat de la fundació.Aznar ha fet una demostració de forces. En l'epíleg de l'acte, l'exlíder del PP ha dit que "volem afavorir unes idees" i que “cal convocar un nombre suficient d'espanyols per tirar-les endavant”. Ha afirmat que “Espanya és la nostra tasca i volem fer-la bé”. “Allí estarem”, ha proclamat, tot dient que “vivim un moment clau de la nostra història i s’han d’afrontar dilemes de fons” i “no hem de triar entre dissolució i ruptura”. Referint-se explícitament al projecte europeu, però amb un ull mirant a Catalunya, ha dit que cal preservar “la sobirania i la llei”, abans de fer una defensa encesa dels “valors d’Occident”.La FAES s'ha desvinculat recentment del PP, ha fet canvis en el patronat ha renunciat a la presidència d'honor del PP , just en vigílies del congrés que celebrarà el partit el febrer. En aquesta ocasió, Aznar no ha fet cap al·lusió explícita a la línia de l’actual president del govern, però ha alertat contra suposades falses moderacions al dir que “no hi ha cap moderació en la defensa de la llei”. Aznar ha recordat la creació de la FAES i ha destacat l'èxit que ha suposat, segons ell, per combatre una suposada hegemonia ideològica de l'esquerra que s'havia produït fins als anys noranta.L'intent de subratllar la "moderació" i el centrisme ha estat evident, com també el fons profundament conservador dels missatges que s'han llançat en un acte molt definidor del que és aquest laboratori ideològic de la dreta espanyola. El director general, Javier Zarzalejos, ja havia subratllat en l'inici de l'acte la lleialtat de la Faes al centre dreta espanyol i ha ubicat la fundació en "els corrents moderats i constructius" de la societat. Però els continguts han estat propis d'una dreta intransigent.S'han visualitzat diversos missatges de suport. El més significatiu ha estat l’enviat per Jim DeMint, exsenador republicà de Carolina del Sud que va deixar el Congrés per presidir la Fundació Heritage , una d eles més influents als Estats Units, ubicada en l’ala més extrema del Partit Republicà. “No esteu sols!”, ha dit DeMint a la FAES, i ha recordat que des que va abandonar el primer pla de la política per centrar-se en la fundació se sent molt millor i és més lliure. Ja sabem en quin polític s’emmiralla Aznar.Catalunya ha estat present en el debat entre els exministres, amb un intent gens dissimulat d'incloure el sobiranisme dins dels corrents populistes. L'exministre d'Exteriors, Josep Piqué, exercint d'una mena d'accent català a la FAES, ha dit que "l'independentisme és un populisme" perquè busca, com tot populisme, donar una solució simple a uns problemes que són complexos. Piqué ha dit que "les batalles que no es donen són les que es perden" i s'ha felicitat que a la societat civil catalana hi ha una reacció enfront el procés. "Afortunadament, Catalunya és molt diversa", ha dit. Piqué ha clamat contra l'intent de posar les institucions catalanes, segons ell, al servei del procés català, al preu de dividir la societat catalana.Rocío Albert, recollint tots els tòpics contra el procés, s'ha estranyat que molts amics seus catalans amb els quals coincideix en ideologia, mantenen una discrepància total en aquesta qüestió. Albert ha donat la culpa a "l'educació" inculcada als nens a Catalunya per explicar l'hegemonia del nacionalisme.Ruiz Gallardón ha dit que davant la situació a Catalunya, "hem donat només el silenci per resposta", en lloc d'haver denunciat el sobiranisme des de l'inici. "El referèndum no es pot celebrar perquè seria discriminatori envers la resta de ciutadans", ha sentenciat l'exministre de Justícia. Ruiz Gallardón ha vaticinat el final del procés. Segons ell, els sobiranistes volen forçar una resposta de l'Estat: "Tensaran fins al final per fer de la seva derrota una justificació ideològica".Piqué ha dit que s'està assistint a un reajustament dels sistemes de representació política en les democràcies occidentals, fruit d'una crisi econòmica que ha deixat molts perdedors, i una corrupció que ha desacreditat les institucions. Ruiz Gallardón -que ha dit que està fora de la política i no pensa a tornar- ha denunciat la por a mostrar la ideologia pròpia i ha denunciat un intent de deslegitimar al centre dreta fet per l'esquerra des de l'arribada al govern de Rodríguez Zapatero. L'exministre de Justícia ha criticat l'emotivitat amb què juguen els populismes, equiparant "el populisme d'esquerres que hi ha a Espanya i el populisme de dretes a França".En les intervencions, s’han fet referències al fenomen Trump. Ha quedat clar que el president electe dels EUA no és sant de la devoció a la FAES. Ruiz Gallardón ha assenyalat que als Estats Units ha guanyat el Partit Republicà a pesar de Trump, per després afegir que el gran perill és la recuperació d’un paper de lideratge mundial per part de Rússia i alertar contra el proteccionisme de la nova administració nord-americana, que pot ser “catastròfic”. Tant ell com Piqué han fet una defensa aferrissada de la globalització contra les temptacions aranzelàries.L’exalcalde de Madrid s’ha atrevit fins i tot per suggerir un nou nucli dur de la UE: els sis països fundadors més Espanya, Portugal i Polònia, en aquest darrer cas un estat fonamental, ha dit, per parar els peus a l’hegemonia russa. Ruiz Gallardón ha reclamat que aquests països haurien d’avençar cap a una unió fiscal. El temor a l’ós rus ha estat evident en el transcurs de l’acte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)