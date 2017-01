Entrada al port de Barcelona des del mar. Foto: Aleix Ramírez

L'aigua de la costa de Barcelona està cada vegada una mica menys contaminada. Un estudi liderat per l' Institut de Ciències del Mar del CSIC , en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la UAB, constata que la quantitat de metalls pesants en els sediments de la desembocadura del Besòs i de la platja de la Barceloneta s'ha reduït en els últims anys. El treball, publicat a Science of Total Environment , evidencia que la contaminació per metalls pesants va experimentar un augment molt important entre els anys 30 i els 80 del segle passat, però que a partir de la dècada dels 90 s'ha reduït de manera dràstica.Els investigadors atribueixen la reducció de la contaminació a la implantació de les normes reguladores i a la construcció i entrada en servei, a partir del 1979, de les depuradores a la conca del riu Besòs. Amb tot, els científics adverteixen que els nivells de metalls pesants a la zona han de disminuir més i que cal mantenir aquesta tendència la baixa.En la investigació s'han analitzat els nivells de contaminació per mercuri, crom, zinc, plom, cadmi i coure en els sediments superficials. Per fer-ho s'han pres mostres en els mateixos punts de control entre els anys 1987 i 2008, així com en altres testimonis (columnes cilíndriques) de sediments acumulats durant el darrer segle. Les anàlisis d'aquestes mostres a diferents profunditats permeten obtenir informació de l'evolució històrica i situar els anys 70 i 80 com l'època de major contaminació. L'anàlisi de les mostres preses el 1987, per exemple, posen de manifest concentracions de mercuri fins a 490 vegades superiors a les naturals.

