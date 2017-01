La coordinadora nacional d'ICV, Marta Ribas, ha afirmat aquest dijous que la política i els pressupostos del conseller d'Economia, Oriol Junqueras, que ell mateix va batejar com a junquerisme, "és cada dia més neoliberalisme".En roda de premsa, Ribas ha exigit a Junqueras que el seu projecte de comptes pel 2017 mostri un canvi en la política fiscal, per fer-la més progressiva, i ha lamentat que "no doni les respostes" que la ciutadania necessita.Segons la seva opinió, el projecte no respon a la necessitat que cobriria la renda garantida de ciutadania ni a les necessitats de la sanitat "col·lapsada" ni de l'educació, els sindicats de la qual han plantejat vagues pel 18 de gener i el 9 de febrer.Per això, la dirigent ecosocialista ha reiterat el seu suport als convocants perquè considera que les seves reivindicacions són les mateixes que ICV ja defensava davant les polítiques del llavors president Artur Mas i les de la seva consellera d'Ensenyament Irene Rigau. Segons Ribas, ara continuen amb les polítiques econòmiques de Junqueras."En els pressupostos de 2017 no es garanteix la reversió de les retallades de Mas i Rigau, que és una part de les nostres esmenes als pressupostos", ha criticat.

