El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha instat aquest dijous el govern espanyol a evitar "la fotografia dels Mossos d'Esquadra retirant urnes" al referèndum previst per l'executiu de Carles Puigdemont al setembre.En concret, el dirigent liberal ha apostat per enviar cartes als funcionaris de Catalunya advertint-los que no poden "secundar" el referèndum "il·legal". És a dir, que no han d'obrir col·legis electorals ni entregar les claus d'edificis públics a voluntaris. "Qualsevol ús d'un bé públic ha d'estar supervisat per un responsable públic, que pot i ha de fer complir la llei", ha apuntat.En roda de premsa, Carrizosa també ha demanat a Mariano Rajoy que no doni un tracte "bilateral" a Puigdemont, quan decideix absentar-se de la conferència de presidents autonòmics.

