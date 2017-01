L'advocat de la família, Alberto Martín, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

L'advocat Alberto Martín deixarà de representar Fernando Blanco, el pare de Nadia Nerea , la nena afectada per una malaltia rara. El lletrat abandonarà la defensa del progenitor aquest divendres, després que declari a l'Audiència de Lleida. Martín continuarà representant la mare de la menor, Margalida Grau, però considera "complicat" seguir representant la parella "davant la complexitat que va adquirint el cas i el calibre dels arguments que fan falta en una defensa". En una entrevista a Antena 3 , l'advocat de la família ha assegurat que demà assistirà a la declaració de Blanco i Grau, que han estat citats per donar explicacions sobre les fotografies de la nena despullada que els Mossos d'Esquadra han trobat en un dispositiu USB. El jutge de la Seu d'Urgell que instrueix el cas considera que hi ha indicis clars de delictes de provocació i explotació sexual Martín creu que la defensa dels dos progenitors "no és incompatible perquè no són enemics", però admet que li resulta difícil compatibilitzar-se per "l'enorme complexitat del cas". L'advocat explica que si continua representant legalment Grau és "pel bé de la menor". "Creiem que serà allò més convenient per a la nena ja que és la progenitora qui està amb ella i la que té més possibilitats de recuperar la pàtria potestat", ha assegurat el lletrat.Martín també ha volgut deixar clar que la decisió de deixar la defensa de Blanco no està relacionada amb el nou rumb que a pres la investigació. "No volem que sembli que, just ara, que això es complica amb les fotos, nosaltres fem un pas enrere, perquè hem parlat sobre l'opció que les defenses siguin independents", ha explicat Martín.L'advocat ha insistit que els pares de la Nadia estan "enfonsats" i tenen la sensació que "algú vol destruir-los". Martín ha assegurat que Blanco i Grau sostenen que "no hi ha hagut mai les més mínima intencionalitat bruta en cap acte de família" i el lletrat està convençut "diuen la veritat".El Govern ha decidit presentar-se com acusació particular en el cas Nadia. Així ho han indicat a l'ACN fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que té la tutela cautelar de la menor després que se li retirés als seus pares, tot i que la nena estigui amb un familiar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)