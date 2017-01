Les 12 línies que completaran la nova xarxa de bus. Foto: Ajuntament de Barcelona

Les 28 línies de la nova xarxa de bus: cap creuarà tota la Diagonal. Font: Ajuntament de Barcelona

Els recorreguts de les 12 noves línies - H2 → AV. ESPLUGUES - TRINITAT NOVA: Hospital Sant Joan de Déu - Campus Nord UPC - Monestir Pedralbes - Col·legis Sarrià - Alfonso Comín / Hospital Quirón - Carmel - Pg. Fabra i Puig - Pg. Valldaura - Via Júlia - Trinitat Nova.

- V1 →GRAN VIA L'HOSPITALET - AV. D'ESPLUGUES: Polígon Pedrosa - Fira - Pl. Europa - Amadeu Torner - L'Aprestadora - Riera Blanca - Arístides Maillol - Dr. Marañón - González Tablas - Hospital Sant Joan de Déu.

- V5 → M. DEU DEL PORT - PEDRALBES: Mare de Déu del Port - Olzinelles (Moianès) - Comtes Bell-lloc (Joan Güell) - Carles III - Av. Pedralbes - Monestir Pedralbes.

- V9 → AV. PARAL·LEL – SARRIÀ: Av. Paral·lel - Metro Poble Sec - Entença (Viladomat) - Dr. Fleming - Ganduxer - Via Augusta - Calatrava - Anglí (Iradier) - Ronda de Dalt.

- V19 → BARCELONETA - PL. ALFONSO COMÍN: Pg. Borbó - Pla de Palau - Marquès de l’Argentera - Pg. Picasso - Pg. Lluís Companys - Arc de Triomf - Pl. Joanic - Pg. Pi i Margall - Ctra. Carmel - Pg. Mare de Déu del Coll - Pont Vallcarca - Alfonso Comín / Hospital Quirón.

- V23 → POBLENOU - CAN MARCET: Badajoz (Pamplona) - Independència (Dos de Maig) - Hospital de Sant Pau - Av. Mare de Déu de Montserrat - Rbla. Carmel - Av.de l'Estatut - Mundet, L3 Ronda de Dalt.

- V25 → POBLENOU - HORTA: Llacuna (Roc Boronat) - Meridiana - Trinxant (Navas) - Pg. Maragall - Tajo - Av. Estatut (Jerez) - Ctra. Cerdanyola, Cementiri d'Horta.

- V29 → FÒRUM - ROQUETES: Josep Pla (Selva de Mar) - Pont del Treball Digne - La Sagrera - Meridiana - Fabra i Puig (Dublín) - Pi i Molist - Via Júlia - Almansa (Artesania) - Roquetes - Trinitat Nova.

- V31 → MAR BELLA - TRINITAT VELLA: Bac de Roda (Espronceda) - Llull - Rambla Prim- Pont del Treball Digne - La Sagrera - Berenguer de Palou - Segre - Pg. Torras i Bages - Trinitat Vella.

- V33 → FÒRUM - SANTA COLOMA: Fòrum - Eduard Maristany - St. Ramón de Penyafort - Alfons Magnànim - Extremadura - Rbla. Guipúscoa - Balmes, Sant Adrià - Bon Pastor - Baró de Viver - Pont Sta. Coloma - Santa Coloma, Santa Rosa.

- D40 → PL. ESPANYA - ROQUETES: Pl. Espanya - Estació de Sants - Francesc Macià - Travessera de Gràcia - Via Augusta - Príncep d'Astúries (Balmes) - Pl. Lesseps - Travessera de Dalt - Av. Mare de Déu de Montserrat - Ramon Albó (Av. de Borbó) - Pl. Virrei Amat - Pi i Molist - Pl. Llucmajor - Artesania (Almansa) - Guineueta.

- D50 → CIUTAT MERIDIANA – PL. CATALUNYA: Av. Vallbona - Via Júlia - Pg. Verdum - Pi i Molist - Av. De Borbó - Pg. Maragall - Sant Antoni Ma Claret - Dos de Maig - Mallorca - Pg. De Sant Joan - Ronda Sant Pere - Pl. Catalunya.

Tret de sortida per completar el desplegament de la Nova Xarxa de Bus de Barcelona. El govern d'Ada Colau ha anunciat aquest dijous que implantarà les 12 línies que queden en dues dates diferenciades, a la tardor del 2017 i a la del 2018, i se sumaran a les 16 ja en funcionament. En els pròxims dos mesos es duran a terme 14 sessions als deu districtes de la ciutat per presentar el projecte a veïns, entitats i grups, i escoltar les seves demandes, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat Les noves línies seran una horitzontal, nou verticals i dues en diagonal: H2 (Av.Esplugues-Trinitat Nova), V1 (Gran Via l'Hospitalet-Av. d'Esplugues), V5 (M. Déu del Port-Pedralbes), V9 (Av. Paral·lel-Sarrià), V19 (Barceloneta-Pl. Alfonso Comín), V23 (Poblenou-Can Marcet), V25 (Poblenou-Horta), V29 (Fòrum-Roquetes), V31 (Mar Bella-Trinitat Vella), V33 (Fòrum-Santa Coloma), D40 (Pl. Espanya-Roquetes) i D50 (Ciutat Meridiana-Pl. Catalunya).Encara s'ha de determinar quantes entraran en funcionament cada any. Segons el consistori, totes les noves línies seguiran oferint freqüències de pas d'entre 5 i 8 minuts en dia feiner. Amb el desplegament final, es passarà a cobrir el 65% del territori de la ciutat amb línies de la Nova Xarxa de Bus i s'arribarà al 95% de la població que passarà a disposar d'un servei de busos d'altes prestacions.Un cop implantada tota la nova xarxa, el servei tindrà 28 línies: 8 horitzontals, 17 verticals i 3 diagonals. En el dibuix final no hi apareix cap línia que cobreixi tota l'avinguda Diagonal, malgrat que estava prevista des de bon principi. El govern de Colau ha decidit fer-la caure del mapa, en el marc de l'estratègia per connectar el tramvia per la Diagonal.Així, la nova xarxa de bus només anirà de pas per la Diagonal, i només algunes línies hi tindran trams molt curts. De fet, si es compleixen els mapes que ha facilitat aquest dijous el consistori, es modificarà part del recorregut que ara fa la línia H8 (Camp Nou-La Maquinista) perquè no passi per la Diagonal, en el tram entre Macià i el passeig de Gràcia.La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha explicat als periodistes que la Diagonal és un dels corredors de la ciutat amb més demanda, però no es preveuen més autobusos perquè la densitat ja és molt gran i el que fan els busos és "fer-se nosa uns als altres"."El transport a la Diagonal no millorarà a base d'afegir més autobusos, perquè això seria una peça més del problema en lloc d'una solució", ha argumentat Vidal, que ha afegit que el cal és redistribuir els autobusos de la Diagonal per tota la ciutat i implantar un mitjà de transport d'alta capacitat, com és el tramvia.La nova xarxa implicarà una remodelació de la xarxa d'autobús en superfície, que quedarà estructurada en tres nivells: Nova Xarxa de Bus, línies convencionals o complementàries i busos de barri o de proximitat. També suposarà un increment del cost del servei d'uns 5 milions d'euros anuals. L'Ajuntament no ha concretat encara quines línies s'eliminaran o canviaran de recorregut amb la posada en marxa de les noves anunciades aquest dijous.A la capital catalana ja hi ha 16 línies de la nova xarxa en funcionament, que registren uns 300.000 viatgers diaris i concentren el 42% de la demanda dels autobusos de la ciutat. Les existents són: D20, H6, H12, V7 i V21 (implantades l'octubre del 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre del 2013), H14, V15 i V27 (setembre del 2014) i H4, V11, V13 (el febrer del 2016).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)