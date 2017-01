Oleguer Pujol va evitar passar la nit a la presó. Després de declarar davant el jutge per blanqueig de capitals en va tenir prou amb deixar el seu passaport en dipòsit per poder tornar a Barcelona després d'admetre haver cobrat almenys 2,5 milions en negre de les comissions generades per la venda de sucursals del Banc de Santander. Aquest és només un dels casos que té oberts la família. Estan encara pendents el de la "deixa" que va créixer de forma extraordinària (i encara no explicada) de l'avi Florenci, el cas dels ITV d'Oriol Pujol i totes les malifetes fiscals de les que s'acusa Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident. Pujol intenta rentar la seva imatge i la de la seva família però la Justícia va obrir veda contra ells i la seva imatge als jutjats serà habitual mentre intenten demostrar que són una organització dedicada al blanqueig. Isaac Meler fa un retrat de la trama familiar i Pep Martí us explica qui és Oleguer Pujol.



La CUP juga les seves cartes. Els anticapitalistes van fixar ahir al vespre posició sobre l'any polític. Van demanar a Carles Puigdemont que s'impliqui en la negociació dels pressupostos. El punt més crític és en la partida d'Ensenyament, una àrea que controla el PDECat. Els cupaires volen més inversió i revertir concerts i Oriol Junqueras per ara ofereix "amor" i poc més. Els comptes generen debat dins la pròpia CUP. Ahir, preguntada per la posició de la formació, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va dir que no era possible "el no acord". Pel que fa al referèndum van instar JxSí a deixar de mirar els "comuns" i a aquests els va demanar que si volen un referèndum amb "garanties" el que toca és implicar-s'hi. Roger Tugas en va fer aquesta crònica.



El PSC es desdibuixa. Els socialistes catalans fa temps que han convertit el PSOE en el seu principal actiu electoral. Per això creuen que no poden enfrontar-s'hi de cap de les maneres, com havia passat en altres ocasions. Això es tradueix en deixar de banda Pedro Sánchez i les seves aspiracions a tornar a Ferraz i començar-se a preparar per formar part de l'oficialitat que envoltarà Susana Díaz. De moment, al comitè federal de demà no faran soroll. Ho explica Sara González en aquesta informació.





Vist i llegit



TV3 va mantenir el 2016 el seu lideratge malgrat la proliferació de canals temàtics de tota mena, i Catalunya Ràdio ha millorat les seves dades d'audiència. Hi ha, però, un debat ben viu sobre el futur dels mitjans com a servei públic i l'espai que, per exemple, donen als continguts culturals. Un article d'Anna Punsoda a NacióDigital el passat agost sobre els continguts culturals a l'emissora va provocar una resposta del seu director, Saül Gordillo. Ahir, al diari El País, reprenia l'assumpte amb un afectat article de l'escriptor Francesc Serés on lamentava l'empobriment de la graella d'uns mitjans públics que, també cal no oblidar-ho, acusen les estretors pressupostàries però que potser a vegades renuncien a arriscar per crear audiència.





El passadís



El llegat que va deixar el periodista Xavier Vinader, que va morir el 9 d'abril del 2015, és d'un valor incalculable per a la professió. A més de ser un referent en el periodisme d'investigació, el periodista sabadellenc sempre va compartir els seus coneixements i el seu arxiu, que està dipositat a la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Aquest mes de gener, s'ha ampliat la documentació amb una nova donació feta per la seva família.





L'efemèride



Tal dia com avui es publica a França un dels articles més importants de la història del periodisme. Ho fa l'escriptor Émile Zola al diari L'Aurore i el seu títol era Jo acuso. En l'article, publicat a primera pàgina i adreçat al president de la República, denunciava el cas Dreyfus, pel que s'havia condemnat un militar d'origen jueu, Alfred Dreyfus, d'un delicte d'altra traïció (espiar pels alemanys) que no havia comès. Zola denunciava que les proves per reobrir el cas i que l'exoneraven havien estat desateses. Finalment, i després d'un gran terrabastall polític i social a França, es va fer justícia i el 1906 Dreyfus va recuperar amb tots els honors la condició de militar.





L'aniversari



Un 13 de gener de l'any 1941, avui fa 76 anys, naixia a Barcelona Pasqual Maragall, que seria alcalde de Barcelona primer (1982-1997) i president de la Generalitat després (2003-2006). Als dos càrrecs va deixar una forta petjada. Va ser l'alcalde de les Olimpíades de 1992 i va dirigir una transformació urbana molt potent del litoral de la ciutat. Com a president va retornar l'esquerra a la Generalitat gràcies al pacte entre el seu partit, el PSC, Esquerra i ICV i va liderar el projecte d'un nou Estatut, que quedaria aprovat el 2006 després de fortes retallades a les que es van afegir les del TC el 2010. Maragall, de fortes conviccions catalanistes, es va anar allunyant de l'oficialitat del seu partit i es va acabar donant de baixa poc després de deixar la presidència de la Generalitat enfrontat també a José Luis Rodríguez Zapatero. El 2007 va fer públic que patia Alzheimer, una malaltia que ja l'ha apartat de la vida pública. Va participar, això sí, a la via catalana de 2013 i en un acte electoral d'ERC-MES amb el seu germà Ernest a les europees de 2014. Una fundació que duu el seu nom treballa per fomentar la investigació contra la malaltia. El Quèquicom de TV3 va emetre a finals de 2009 un documental de la seva lluita contra l'Alzheimer.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



