Entrada d'urgències de l'Hospital Parc Taulí, en una imatge d'arxiu. Foto: Albert Segura

El col·lapse de les urgències no només afecta les urgències dels grans hospitals de Barcelona, Girona i Tarragona, sinó que ara també perjudica l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, tal com denuncien els seus treballadors. Com a conseqüència, el comitè d’empresa ha fet arribar una carta al conseller de Salut, Toni Comín , en què li reclamen “mesures urgents” i avisen que “està en risc la seguretat dels pacients degut a la insuportable pressió assistencial i a la mala gestió dels recursos”.No és la grip, però, el motiu pel qual arriben la major part dels pacients a l’hospital, tal com denuncia la portaveu del comitè d’empresa, Maria Colomer. Denuncien els treballadors que els pacients arriben sobretot per altres patologies agudes i cròniques, sobretot entre la gent gran i les persones en situació de vulnerabilitat. “Fa 18 mesos que patim un col·lapse que es presenta en pics regulars, però ara la situació és ja sostinguda i constant. És un problema estructural. Ens calen més recursos i reorganitzar de forma profunda l'atenció primària i domiciliària", alerta.Per pal·liar la situació, l’hospital ha optat per derivar a d'altres centres de la zona, com ara la Clínica del Vallès, l’Hospital de Terrassa o l’Hospital General de Catalunya. A més, ha avançat l’obertura de 47 llits nous a través del Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC). Tanmateix, la direcció del Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí nega avui rotundament que els pacients estiguin mal atesos . “És cert que hi ha situacions de manca de confort des del punt de vista estructural, però en cap cas s'està posant en risc la seguretat dels pacients", ha alertat des de la direcció del centre.L'Hospital Parc Taulí de Sabadell i els grans hospitals de Barcelona, com ara l'Hospital de la Vall d'Hebron o l'Hospital del Mar, no són els únics que aquests dies denuncien el col·lapse. Ja són una desensa els centres hospitalaris perjudicats. També l'Hospital de Mataró, el Josep Trueta de Girona, el Joan XXIII de Tarragona, el Moisès Broggi de l'Hospitalet de Llobregat o el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han denunciat aquesta darrera setmana que pateixen una situació similar. Per al secretari general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, "la grip més que previsible de l'hivern ha estat només la gota que ha fet vessar el got i ha posat en evidència la feblesa del sistema sanitari català".Mentrestant, el Departament de Salut continua assegurant que, malgrat que els grans hospitals catalans estan "en un punt de saturació", no estan pas "col·lapsats" . Argumenta que aquesta saturació s'entén només per l'increment del nombre d'afectats per virus i afeccions respiratòries i el fet que hagi coincidit amb les vacances de Nadal, que ha reduït les plantilles sanitàries.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)