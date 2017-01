El tabac confiscat al Port de Barcelona viatjava amagat en un contenidor. Foto: Europa Press

L'Agència Tributària ha intervingut 950.000 paquets de tabac de contraban procedent del Vietnam i la Índia en un magatzem del Prat de Llobregat i al Port de Barcelona. Segons els investigadors, el valor total de la mercaderia confiscada al mercat negre supera els 3,7 milions d'euros. A banda de confiscar tota la mercaderia, els agents han detingut una persona per un presumpte delicte de contraban.El tabac es va confiscar en dues operacions la setmana passada, però l'Agència Tributària no n'ha revelat els detalls fins ara a través d'un comunicat. Les cigarretes confiscades són de dues marques que no es distribueixen legalment a l'Estat. Es tracta de tabac de producció legal en fàbriques d'Àsia que havia arribat a Barcelona amb l'objectiu de ser distribuït al mercat de contraban de tota la Unió Europea.

