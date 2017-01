Onada de fred a la vista, la més potent dels darrers cinc anys. Catalunya viurà els propers dies –especialment a partir de dilluns vinent- els dies més gèlids des de l'inici de l'hivern en una situació que es pot allargar uns quants dies. Tot plegat després d'un dijous de transició on les temperatures, tant al matí com al migdia, han pujat transitòriament. El Servei Meteorològic ja ha activat un preavís per la baixada dels termòmetres Un front que arribarà aquest divendres obrirà les portes al fred. Portarà vent de nord i nevades al Pirineu, especialment a la cara nord, amb una cota que pot baixar fins als 600 metres. A la Val d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça es poden acumular més de 5 cm per sobre d'aquesta cota i més de 15 cm per sobre dels 2000.Després d'un cap de setmana molt fred, la situació anirà a més a partir de dilluns amb una segona entrada ara d'origen siberià. Les temperatures seran sota zero a bona part del país excepte al migdia i, hores d'ara, no es pot descartar que hi hagi nevades fora del Pirineu a cotes baixes. Una qüestió que, tanmateix, no es podrà determinar fins als propers dies.Cal remuntar-se al febrer del 2012 per trobar una altra onada de fred similar –també d'origen siberià- a la que afectarà Catalunya la setmana vinent.

