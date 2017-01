Un grup de turistes observant la Sagrada Família. Foto: Adrià Costa

El nombre de turistes internacionals que ha visitat Catalunya durant els onze primers mesos de 2016 ha arribat als 17,03 milions, el que representa un increment del 3,8% en relació al mateix període de l’any anterior, segons ha avançat aquest dijous el ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital en un comunicat.Catalunya lidera l’arribada de turistes internacionals a l’estat espanyol, per davant de les Illes Balears (amb 12,9 milions de visitants i un creixement del 12% fins el novembre) i de les Illes Canàries (amb 12,05 milions d’arribades i un augment del 12,7% en el mateix període).Al conjunt de l'Estat i amb les dades de tot el 2016 ja recopilades, el turisme va batre un nou rècord de visitants internacionals amb l'arribada de 75,3 milions de turistes, fet que suposa un increment del 9,9% respecte al 2015.La despesa total realitzada pels turistes que van visitar l'Estat va ascendir a 77.000 milions d'euros, xifra també rècord, i que representa un increment del 8,3% respecte a l'any anterior. Igualment, la despesa mitjana per turista va experimentar el 2016 un creixement del 3,75% i va arribar als 1.023 euros per persona.Així mateix, la despesa mitjana diària va arribar als 138 euros amb un increment del 6,5% respecte a 2015. Aquestes dades han estat elaborats sobre la informació de Turespaña i les estadístiques que aporten les enquestes FRONTUR i EGATUR de l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE).Entre els principals mercats emissors entre gener i novembre, i segons l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (FRONTUR) publicada fins a la data i realitzada per l'INE, destaca especialment la fortalesa del Regne Unit d'on van arribar gairebé 17 milions de turistes, el que ha suposat un increment del 12,3% respecte als 11 primers mesos de 2015.A continuació, se situen França, amb 10,8 milions de turistes i un creixement del 7,1%, i Alemanya, amb 10,7 milions de turistes i un augment del 6,1% en els mateixos mesos del 2015.

