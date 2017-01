Lògicament, el #RCDE farà arribar amb tota contundència aquesta posició a la @gencat, que hauria d'estar orgullosa de tot l'esport català. — Ramon Robert (@RR_RCDE) 11 de gener de 2017

Sense comentaris.... aixó del pensament únic amb tota la riquesa de equips que tenim al País .... quina llàstima https://t.co/9xIkkVH2Ci — Jordi Villacampa (@villacampa8) 11 de gener de 2017

Demanem disculpes per si algú s'ha sentit afectat per la notícia de la col·laboració entre el Barça i Turisme de Catalunya — gencat (@gencat) 12 de gener de 2017

L’ Agència Catalana de Turisme (ACT), l'ens de promoció turística de la Generalitat, i el FC Barcelona van donar a conèixer aquest dimecres a través de les xarxes socials del FC Barcelona, que compten amb 225 milions de seguidors, així com a les xarxes internacionals del Catalunya Experience, un vídeo-espot realitzat per les dues entitats amb l’objectiu de promocionar la destinació turística catalana i projectar la imatge de Catalunya al món.Sota el lema “If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya”, el vídeo mostra les vivències reals de dos joves mexicans, els germans Cabral, que han visitat Catalunya i han viscut l’experiència blaugrana. Es tracta doncs d’un espot produït a partir de les vivències reals de dos viatgers, perquè precisament el vídeo busca transmetre amb la major autenticitat possible les emocions que qualsevol visitant pot obtenir de l’experiència Catalunya i Barça.A l'Espanyol, però, no ha agradat aquesta campanya. I així ho van fer notar a través de Twitter, on, citant la Generalitat, van apuntar, irònicament: "We feel SuperCopaCAT! We feel Catalonia vs Tunisia! But we are so proud to be born in Samoa" (Sentim la SuperCopaCat! Sentim el Catalunya vs Tunisia! Però estem molt orgullosos d'haver nascut a Samoa).També a través de Twitter, el seu conseller delegat, Ramon Robert, ha apuntat que farien arribar a la Generalitat "amb tota contundència" el fet que "vendre al món que s'ha de sentir Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català", abans de qualificar-ho de "ridícul". En aquest sentit, ja han fet arribat una queixa formal al Govern.Tampoc no li va agradar a l'equip de bàsquet de la Penya, el qual, des del Twitter de Jordi Villacampa, el seu president, van criticar la campanya. "Sense comentaris... això del pensament únic amb tota la riquesa d'equips que tenim al país... quina llàstima".Aquest dijous, el mateix Govern ha fet una piulada demanant disculpes i ha eliminat el tuit promocional que van publicar ahir. Des del departament de Turisme de la Generalitat han confirmat aque la campanya no ha estat retirada.

