Un dels productes de l'empresa Agua Eden

L'empresa distribuïdora d'aigua embotellada Edén ha arribat a un acord amb els afectats per indemnitzar-los per la intoxicació que es va produir l'any passat . Concretament, segons ha avançat SER Catalunya, el pacte inclou indemnitzacions de 207 euros per als afectats pel brot de gastrointeritis amb certificat mèdic i 59 euros per cada dia de baixa laboral.L'abril de 2016, diversos usuaris de Twitter van alertar d'una "intoxicació massiva" per beure aigua de la subministradora de fonts a empreses Eden. Davant d'aquesta situació, la companyia va emetre un comunicat on declarava que va dur a terme "una retirada preventiva" de sis lots d'ampolles d'aigua a les comarques de Barcelona i Tarragona provinents de la deu de Font d'Arinsal, a Andorra. Concretament, es tractava de 6.158 ampolles repartides a 925 clients de Barcelona i Tarragona.El brot de gastroenteritis va arribar a afectar 4.136 persones d'arreu de Catalunya que van beure aigua envasada a la planta d'Eden a Andorra. En algun dels passos d'envasament de la font d'Arinsal, l'aigua es va contaminar amb un norovirus. Es tracta d'un virus causant del 90% dels casos de gastroenteritis al món i es va desenvolupar per "contaminació fecal humana"

