El fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, ha arribat a l'Audiència Nacional acompanyat dels seus advocats Cristóbal Martell i Albert Carrillo a les 9.45 per comparèixer davant el jutge José de la Mata, que investiga l'origen dels comptes que el seu pare va admetre tenir a Andorra i els negocis de la família. El magistrat vol saber si Pujol, juntament amb altres socis, va amagar a Hisenda la comissió d'11,5 milions que haurien cobrat per facilitar la compra per part de diversos fons de 1.152 oficines del Banc de Santander el 2007, una operació que va ascendir a 2.330 milions d'euros. La seva defensa ja ha donat a conèixer que al llarg d'aquesta compareixença Pujol podria admetre el cobrament en negre aquesta comissió, però apuntarà també que va regularitzar aquestes quantitats acollint-se a l'amnistia fiscal del 2012.Pujol compareix davant del jutge com a investigat per un suposat delicte de blanqueig de capitals, i l'endemà que també ho fessin els fills de l'empresari Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, que van donar explicacions sobre la compra e les oficines del Santander i van desvincular el fill petit de l'expresident de la gestió de l'operació.El magistrat, el 2016 es va assignar –en detriment del jutge Santiago Pedraz- de tota la investigació sobre l'origen de la fortuna dels Pujol, segueix la pista dels diners de les operacions d'Oleguer per determinar un suposat origen il·lícit dels fons.En aquesta peça sobre el fill petit de l'expresident, el jutge vol saber si Pujol, juntament a la resta dels investigats en aquest cas –entre els que hi ha el seu cap a la consultora Morgan Stanley i soci de Drago Capital, Luis Iglesias- va camuflar la comissió per la venda de les oficines del Santander a través d'un entramat d'estructures societàries radicades a tercers països i mitjançant contractes d'assessoria amb diverses empreses.La defensa de Pujol ja va avançar aquest dimecres que en la seva declaració admetrà que va cobrar 2,5 milions d'euros en negre per aquesta operació, però apuntarà també que va regularitzar la seva situació amb Hisenda aprofitant l'amnistia fiscal del 2012. De fet, els fills de De la Rosa van donar suport a les tesis de la defensa afirmant que Pujol Ferrusola no havia actuat amb l'ànim de defraudar Hisenda, sinó que va seguir les indicacions del seu exsoci Luis Iglesias.

