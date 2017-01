El proper 20 de febrer farà 10 anys que el teatre Kursaal de Manresa va tornar a engegar la seva activitat cultural després d'estar vint-i-vuit anys tancat al públic. Aquest equipament que actualment presideix, artísticament parlant, la capital del Bages, va construir-se l'any 1927 de la mà de l'arquitecte modernista Josep Firmat Serramalera.Des de la seva edificació, el Kursaal va gaudir d'una bona salut gairebé durant cinquanta anys, sent l'escenari de moments importants tant a nivell cultural, social com polític. L'any 1970, el que ara coneixem com un dels teatres més ben equipats del territori va passat a ser un cinema, fins que el 1988 l'Ajuntament de Manresa el va comprar i al cap de pocs mesos, el va tancar. I és que el pressupost que es demanava per arreglar-lo era de cinc-cents milions de pessetes, quantitat econòmica de la qual el consistori no disposava.Semblava que el Kursaal estava condemnat al fracàs, fins que, a la tardor del 1995, les coses van canviar amb la creació d'El Galliner, una associació cultural formada, inicialment, per vuit joves inquiets que pretenien fer reviure el teatre situat al Passeig Pere III dotant-lo d'una programació artística de qualitat. I ho van aconseguir: el que semblava impossible estava a punt de ser una realitat i el 2002 van començar les obres de rehabilitació. Unes obres que van culminar, el 20 de febrer del 2007, amb la inauguració del Kursaal que avui en dia coneixem.Per celebrar aquesta efemèride, des de l'equipament s'han preparat un total de sis activitats adreçades a tota la ciutadania, que començaran el 12 de febrer i culminaran el dia 20, el dia que farà 10 anys que el Kursaal va tornar a obrir.Els actes d'homenatge a l'aniversari del teatre s'iniciaran amb la inauguració de l'exposició 10 anys del Kursaal en les portades dels Tocs, que tindrà lloc a l'espai d'exposicions de la sala Plana de l'Om a les set de la tarda. Tal com el mateix nom indica, en l'exposició hi haurà les vint portades del llibret de la programació del teatre i, també, els llibres de signatures que tots els artistes que han passat pel Kursaal han anat firmant al llarg d'aquests 10 anys. A la mateixa exposició -que estarà oberta fins el 19 de febrer- també s'hi projectaran fotografies dels diversos espectacles que ha programat el Kursaal al llarg d'aquesta dècada.L'acció seguirà, tal com ha explicat Cristina González, membre d'El Galliner i responsable del Servei Educatiu del Kursaal, amb una gala de celebració dels 10 anys de l'equipament manresà dedicada als més petits de casa, que tindrà lloc el diumenge 12 de febrer, a les sis de la tarda, a la sala gran del teatre. L'espectacle el conduiran els ja coneguts Jan i Júlia, que en aquesta ocasió estaran acompanyats per companyies de teatre que actuaran amb ells, com La Roda Produccions o el grup La Companyia És Grata. González ha recalcat que a la gala, un personatge molt conegut pels nens i les nenes, prendrà vida. Serà el Kursaalet, que "fins ara era un peluix amb el qual jugaven el Jan i la Júlia, que explicarà als protagonistes de l'espectacle i a tots els infants assistents, com funciona un teatre, quins elements es necessiten per a fer un bon espectacle i quina va ser la història del Kursaal", ha dit González. L'espectacle, que encara té entrades a la venda (cliqueu aquí ) tindrà, aproximadament, una hora de durada.Els 10 anys del Kursaal també han estat el motiu per posar en marxa un blog d'anècdotes i memòries del Kursaal, anomenat recordsdelkursaal.cat , en el qual una dotzena de persones ja hi han deixat el seu record. La presentació del blog es farà el dilluns, 13 de febrer a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om, a dos quarts de set de la tarda, amb un col·loqui que comptarà amb la participació d'algunes de les persones que ja han compartit el seu record al blog.Una altra de les accions promogudes durant aquesta festa d'homenatge tindrà lloc durant la setmana del 13 al 19 de febrer. Cada dia, a partir de les vuit del vespre i durant vint minuts, aproximadament, el pati del Kursaal acollirà un espectacle sorpresa que comptarà amb la participació de diverses entitats manresanes i la col·laboració d'alumnes de l'Aula d'Arts Escèniques.Un dels actes més esperats per a molta gent serà la presentació del Documental del Kursaal, un document audiovisual que des de fa mesos que s'està gestant i que pretén reflectir la història de recuperació de l'equipament. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Associació Cultural El Galliner, compta amb una campanya de micromecenatge a la qual centenars de persones ja hi han col·laborat.Aquest documental, tal com ja va explicar en el seu moment, ha estat elaborat per la productora Paral·lel 40. Contindrà entrevistes i recollirà materials diversos de totes les accions i activitats que des del 1995 i fins el 2007 es van portar a terme per recuperar el Kursaal. "És un documental que sobretot parla de Manresa; dels seus ciutadans i de la mobilització que hi va haver per aconseguir tornar a posar en funcionament el Kursaal", ha dit Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics (MEES), tot afegint que es tracta "d'un document històric que quedarà per sempre de com una ciutat va convèncer a la classe política que s'havia de reobrir el Kursaal". L'estrena del muntatge es farà el 14 de febrer a les nou del vespre i l'endemà, 15 de febrer, se'n faran dos passis més: un a les sis de la tarda i l'altre a les vuit. Les entrades es poden adquirir clicant aquí L'acte que culminarà la celebració del desè aniversari del teatre manresà per excel·lència s'anomena La màgia del Kursaal i es podrà veure a la sala gran de l'equipament el dilluns, 20 de febrer, a dos quarts de deu del vespre, justament el dia que farà deu anys de la seva reobertura. Dirigida pel director teatral i membre d'El Galliner, David Pintó, la gala estarà presentada pel Mag Lari i comptarà "amb moltes aparicions inesperades", ha avançat Pintó. De fet, el número que obrirà l'espectacle estarà protagonitzat per tota la gent que treballa o té algun tipus de vinculació amb el Kursaal. Tots ells, a través d'una peça musicada per Marc Sambola, aniran explicant, cantant o recitant, la història del Kursaal des que es va construir fins l'actualitat. "Serà un número molt visual, frenètic i còmic", ha somrigut Cristina Gómez.Després d'aquest primer xou, el Mag Lari anirà donant pas a diversos artistes que no s'han volgut perdre la gala, com la cantant Mone; l'actor, director teatral i cantant Daniel Anglès, amb El Musical Més Petit; Marcel Gros; Lloll Bertran; la companyia Bratislava, o la ballarina Nàdia Pesarrodona. Com no podia ser d'una altra manera, gran part de les persones vinculades a les arts escèniques del Bages també prendran part de l'espectacle. Un espectacle que, tal com ha explicat Pintó "serà una espècie de cabaret de varietats, on hi haurà música, teatre, dansa, humor, circ i màgia i en el qual donarem veu a tots els racons del teatre".

