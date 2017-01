Manuel Vázquez Montalbán Foto: gencat.cat

L'editorial Planeta, els hereus de Manuel Vázquez Montalbán i l'escriptor de novel·la negra Carlos Zanón han arribat a un acord perquè les aventures de l'investigador Pepe Carvalho tinguin continuïtat. Segons ha avançat La Vanguardia aquest dijous, no hi ha una data clara per al retorn d'un dels protagonistes més coneguts de la literatura espanyola, però tant les editorials -Planeta, Casanovas & Lynch i Balcells, que també hi estan implicades-, com també l'autor espera poder publicar l'obra a principis del 2018.Per anar obrint boca, aquest 2017, l'editorial Booket reeditarà onze títols del famós investigador. Tatuage, Los mares del Sur, Asesinato en el Comité Central són els primers títols que veuran la llum de nou, quatre novel·les més ho faran al juny i la resta a finals d'any.

