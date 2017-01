Carles Puigdemont, entrevistat per Mònica Terribas | ACN

| 2 comentaris Oriol March

01/01/1970

El president de la Generalitat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, assegura que el resultat serà vinculant perquè el Govern n'aplicarà els resultats | Manté que cal "lluitar per l'argumentari" amb l'Estat a l'hora d'insistir en la via pactada i es compromet a abordar-la amb Mariano Rajoy | Recalca que convocarà eleccions "per dignitat democràtica" en cas que la CUP torni a tombar els pressupostos