El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'última reunió del Govern del 2016 Foto: ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous al matí en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que qui autoritzarà el referèndum d'independència previst per al setembre "són els ciutadans". "Qui farà vàlid el resultat és la ciutadania. Si emet un missatge clar, aquest és un referèndum efectiu", ha assenyalat el dirigent nacionalista. "No serà una consulta ni una enquesta", ha ressaltat, al mateix temps que es comprometia a bastir una pregunta binària. De fet, ha volgut deixar clar que el Govern aplicarà el resultat en cas de victòria dels independentistes o bé dels unionistes.El màxim dirigent català ha destacat que no es demanarà als treballadors públics que "desobeeixin", i ha indicat que no es posarà ningú "en un compromís". "Aquest serà un procés net, transparent i efectiu", ha apuntat Puigdemont. Preguntat sobre una quasi segura suspensió del referèndum per part de l'Estat que impliqui que s'ordeni als Mossos retirar les urnes, el president ha apuntat que només cal "aventurar les hipòtesis plausibles". "Si som capaços d'organitzar el referèndum, es farà i punt. No ho dubto", ha ressaltat el dirigent nacionalista.Puigdemont ha destacat que hi ha d'haver una "lluita per l'argumentari" amb el govern espanyol, en referència a la insistència de la Generalitat en abordar una via pactada amb l'Estat que les institucions governamentals encapçalades per Mariano Rajoy ja han deixat clar que no volen tenir en compte. El president s'ha compromès a demanar un referèndum pactat a Rajoy quan es vegin properament a la Moncloa. La reunió, ha avançat, es podria produir a finals de gener."El procés ha anat superant totes les proves d'estrès", ha destacat el dirigent nacionalista, que en tot moment ha posat de manifest que la votació prevista per al setembre no serà com el 9-N. En tot cas, però, ha situat aquella jornada de participació com un exemple sobre la mobilització dels partidaris de seguir dins d'Espanya. Aquell dia hi va haver 400.000 persones que no van votar "sí-sí" el novembre del 2014."En aquest any que ens precedeix hem pogut demostrar la nostra actitud, els nostres compromisos i la manera de treballar. Hem complert, no hem fet les coses de qualsevol manera i hem treballat de manera unitària", ha destacat Puigdemont sobre el seu primer any de mandat.El dirigent nacionalista ha reiterat que si el Govern no és capaç d'aprovar els pressupostos haurà de convocar eleccions. "Seria impensable que un executiu seguís després de veure tombats dues vegades els comptes", ha apuntat Puigdemont. No podem enganyar la ciutadania. Hem de ser responsables, no som només gestors del nostre petit espai de parcel·la ideològica", ha apuntat en relació a la CUP."No podem continuar governant si no tenim uns pressupostos aprovats, per coherència i per dignitat democràtica", ha ressaltat el president de la Generalitat. Els anticapitalistes, ha determinat, tenen intenció d'aprovar els comptes, però al mateix temps els ha situat com a "grup d'oposició" tot i tenir un acord per garantir l'estabilitat pressupostària. "No és cap novetat: sense pressupostos no podem continuar", ha volgut deixar clar el cap de l'executiu, que ha indicat que no seria "coherent" seguir al poder sense tenir pressupostos aprovats."Jo sé a qui ha volgut enviar la CUP a la paperera de la història", ha assegurat el màxim dirigent català en referència a la denúncia que va fer la diputada Anna Gabriel sobre la presumpta voluntat de Junts pel Sí de "destruir" els anticapitalistes.Puigdemont ha indicat que és "impossible" que la llei de transitorietat no es tramiti al Parlament. "És un encàrrec democràtic. No hi ha cap problema sobre el fet que la cambra legisli", ha apuntat el president, que troba "lluny" encara la tramitació. "Sabem que les posicions polítiques entre la CUP i Junts pel Sí són properes, i hi ha un acord de base. Confio que el redactat final respondrà tots els dubtes", ha resumit.El dirigent nacionalista, preguntat sobre el suport de Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP) a aquesta norma, ha destacat que no sap què faran. "Vam valorar molt positivament la seva proposta de referèndum, i la vam votar a favor [en el debat de política general]. Volem interlocutar amb els matisos", ha apuntat. "Quan arribi el moment, s'haurà de parlar amb molta gent, també de fora del Parlament", ha indicat.Puigdemont va traslladar fa setmanes a la direcció del partit -en privat- la seva intenció de no presentar-se a les eleccions. " L'anunci públic no hauria d'haver agafat ningú per sorpresa", destaquen fonts consultades per. El dirigent nacionalista va aprofitar la reunió del comitè nacional del PDECat per explicitar la seva decisió davant la cúpula de la formació, i al cap de pocs minuts va ser Mas qui va destacar que no seria "adequat" , en aquests moments, que ell fos el cap de files de la formació en les properes eleccions. La cúpula vol tancar un debat de noms que està obert des de fa mesos.El Govern, des que Puigdemont va anunciar la seva negativa a ser candidat -una decisió que ja va prendre quan va assumir el càrrec i que va pactar amb Mas quan aquest li va oferir ser president de la Generalitat-, ha mirat de treure ferro a l'assumpte i ha tancat files amb el referèndum. De fet, la versió més estesa en cercles governamentals és que si Puigdemont no repeteix vol dir que hi ha més "garanties" que la votació es dugui a terme i s'implementi el resultat. "A fons i fins al final" és el missatge més repetit aquests dies a Palau. Aquest dimecres, el president ha dit que a banda d'ell no s'ha de descartar ningú. Inclòs Mas.

